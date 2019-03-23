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PinchukArtCentre объявил победителя конкурса премии Future Generation Art Prize 2019

Премию получила Эмилия Шкарнулите, литовская художница.

Центр современного искусства PinchukArtCentre объявил призеров конкурса премии Future Generation Art Prize 2019, который в этом году проходил в пятый раз.

Как сообщает пресс-служба арт-центра, премию вручают каждые два года молодым художникам в возрасте до 35 лет.

В этом году обладательницей главной премии стала Эмилия Шкарнулите из Литвы. Художница получила премию, которая составляет $100 000: $60 000 наличными и $40 000 на финансировании художественной практики.

Победительница конкурса Future Generation Art Prize 2019 Эмилия Шкарнулите
Фото: PinchukArtCentre
Победительница конкурса Future Generation Art Prize 2019 Эмилия Шкарнулите

"Эмилия Шкарнулите на протяжении последних десяти лет создает фильмы и видео в тех местах, где появляются современные политические вопросы, – говорится в описании на сайте арт-центра. – Шкарнулите исследует смещение границ между документальным и вымышленным, между экологическими и космическими силами".

Художница представила на выставке конкурса Future Generation Art Prize 2019 видеоинсталляцию "t1⁄2":

Инсталляция Эмилии Шкарнаулите
Фото: pinchukartcentre.org
Инсталляция Эмилии Шкарнаулите

Две специальные премии – по $20,000 – вручили художнице Габлиэль Голаят (ЮАР) и группе Cooking Sections из Великобритании.

Победителей конкурса выбрало международное жюри, в состав которого вошли Хор Аль-Касими (президент фонда Sharjah Art Foundation и Международной ассоциации биеннале), Пабло Леон де ла Барра (куратор, музей и фонд Соломона Гуггеанхайма), Бйорн Гельдхоф (арт-директор PinchukArtCentre), Тим Марлоу (арт-директор Королевской академии искусств в Лондоне) и Габи Нгкобо (куратор 10-й Берлинской биеннале). 

Все художники-номинанты премии примут участие в групповой выставке "Future Generation Art Prize 2019 @ Venice", которая пройдет в параллельной программе 58-й Венецианской биеннале. В 2020 году в PinchukArtCentre анонсировали персональную выставку Эмилии Шкарнулите.

Выставка 21-го номинанта на премию Future Generation Art Prize 2019 будет длиться до 7 апреля 2019 года.

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