На Docudays UA пройдет ретроспектива классика украинского кино Александра Коваля

Фильмы режиссера представят его коллеги и ученики.

В рамках Международного фестиваля документального кино Docudays UA, который открывается 22 марта, состоится ретроспектива фильмов Александра Коваля, классика украинской документалистики.

Как сообщают соорганизаторы программы, Центр Довженко, на фестивале покажут шесть фильмов Коваля.

Представят картины его коллеги и ученики: Сергей Буковский, Виктория Бондарь и Валентин Васянович.

Александр Коваль – режиссер, оператор, педагог, автор почти 80 фильмов, отмеченных украинскими наградами в сфере культуры. Много лет Коваль работал на киностудии "Укркинохроника". Его фильм "Свадьба Маланки" 1979 года получила награду "Серебряный голубь" на кинофестивале DOKLeipzig.

Программа показов:

24 марта, 19:00, Центр Довженко (дополнительный показ – 26 марта, 15:00, "Жовтень"):

Вступительное слово Сергея Буковского, известного украинского документалиста, начинавшего свою карьеру как ассистент Коваля, и показ его фильма "Кинорежиссер Александр Коваль";

"Маланчине весілля" (1979) – фильм о жительнице села Чапаевка в Черкасской области, жизнь которой отразила судьбы украинских женщин поколения Второй мировой войны;

"Ой горе, це ж гості до мене" (1989) – портрет женщины, пережившей Голодомор;

25 марта, 19:00, Центр Довженко (дополнительный показ – 27 марта, 19:50, "Жовтень"):

вступительное слово Виктории Бондарь – киносценаристки, журналистки, главной редакторки студии "Укркинохроника" с 1987 по 1993 годы;

"Дід Іван з села Річки" (1978) – история еще одного жителя украинского села – на этот раз в Ивано-Франковской области;

"Відкрий себе" (реж. Ролан Сергиенко, оператор Александр Коваль, 1972) – фильм о Григории Сковороде, запрещенный советской цензурой и выпущенный на экраны через 15 лет после создания.

"Сектор мовчання" (реж. Александр Коваль, 1970) – режиссерский дебют Коваля, о работе экипажа спасательного судна "Афанасий Никитин" в Черном море возле Одессы.

27 марта, 19:00, Центр Довженко (дополнительный показ – 28 марта, 19:50, "Жовтень"):

вступительное слово Валентина Васяновича – режиссера, сценариста, оператора, ученика Александра Коваля;

"Дім — рідна земля" (1990 рік) – полнометражный фильм, снятый в родном селе Жердова Киевской области.

Все фильмы хранятся на 35мм пленке в Центральном государственном кинофотофоноархиве Украины имени Пшеничного, цифровые копии предоставлены Центром Довженко.

Фестиваль документального кино Docudays UA пройдет с 22 по 30 марта.