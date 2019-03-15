Украинский фильм про Флориана Юрьева отобрали на кинофестиваль в Оберхаузене

Короткометражный фильм Алексея Радинского "Цвет фасада: синий" отобрали в конкурс международного кинофестиваля короткометражного кино в Оберхаузене.

Как сообщают создатели картины, украинская премьера состоится на кинофестивале Docudays UA.

Фильм Радинского рассказывает об архитектора Флориане Юрьеве, спроектировавшем известную "Летающую тарелку" на Лыбидской. Сюжет фильма сосредоточен на борьбе Юрьева со столичными застройщиками.

"Зрители получат возможность вблизи увидеть творческий процесс Флориана Юрьева, в том числе – его работу над альтернативным архитектурным проектом реставрации "тарелки", а также узнать о его взглядах на киевскую архитектуру, музыку цвета и современный капитализм", – говорится в описании фильма.

Напомним, что "Летающая тарелка" является частью Института информации и сейчас может стать частью нового торгового центра. Активисты, выступающие за сохранение архитектуры советского модернизма в Киеве, борются за то, чтобы реконструкция здания проходила с консультациями с архитектором.

Фильм "Цвет фасада: синий" снят в сотрудничестве с общественной инициативой SaveKyivModernism и архитектором Алексеем Быковым в рамках проекта "Civil Pitch: фільми громадської активності".

Напомним, в 2018 году фильм Алексея Радинского "Киевский период. Первый эпизод" также был показан на фестивале в Оберхаузене.