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В Киеве вручили премию "Женщины в искусстве"

Премию основало представительство "UN Women" в Украине.

В Киеве впервые прошла церемония награждения премии "Женщины в искусстве".

Как сообщается на странице соучредителей премии "UN Women" в Украине, создание такой награды поддержал украинский МИД и Украинский институт.

Вручение премии состоялось в рамках годовщины работы в Украине движения "HeForShe", выступающего за гендерное равенство.

Награды в виде статуэток, дизайнером которых выступила украинская художница Мария Куликовская, вручали в пяти номинациях. В каждой из номинаций работали отборочная комиссия и жюри, выбиравшее победительниц. Всего в шорт-лист попало по пять номинанток в каждой категории.

Награды &quot;Женщины в искусстве&quot;
Фото: Facebook / UN Women Ukraine
Награды "Женщины в искусстве"

Победительницы премии "Женщины в искусстве"-2019:

Визуальное искусство: Влада Ралко. Номинантки: Алевтина Кахидзе, Анна Звягинцева, Жанна Кадырова, Ксения Гнилицкая.

Литература: Катерина Калитко. Номинантки: Марьяна Савка, Оксана Забужко, Татьяна Малярчук и София Андрухович.

Музыка: Нина Гаренецкая. Номинантки: Виктория Полевая, Марьяна Садовская, Ната Жижченко и Оксана Лынив.

Театр и кино: Ирма Витовская-Ванца. Номинантки: Ирина Цилык, Римма Зюбина, Марыся Никитюк и Руслана Хазипова.

Культурный менеджмент: Олеся Островская-Лютая. Номинантки: Александра Коваль, Ирина Соловей, София Дяк и Юлия Федив.

Напомним, вчера стало известно, что Книжный Арсенал получил премию как лучший литературный фестиваль.

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