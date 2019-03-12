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Украинский Книжный Арсенал получил награду как лучший литературный фестиваль

Приз вручили на Лондонской книжной ярмарке.

Книжный Арсенал получил награду на Лондонской книжной ярмарке как лучший литературный фестиваль 2019 года.

Об этом сообщается в твиттере ярмарки.

Кроме украинского фестиваля, в категории "Литературный фестиваль" были номинированы фестивали в Утрехте (Нидерланды) и Макасаре (Индонезия).

"По словам жюри конкурса, их поразила мультидисциплинарность фестиваля: когда взаимодействуют разные виды искусств и пересекаются профильные собощества, но при этом книга остается в центре внимания", – говорится на сайте Книжного Арсенала.

В целом в разных номинациях на призы претендуют события, книгоиздатели и книги из 26 стран мира.

Глава Ассоциации издателей Великобритании Стивен Лотинга отметил, что "географическое разнообразие короткого списка премии отражает укрепление издательского рынка во всем мире".

В 2018 году лучшим литературным фестивалем стал фестиваль в Джорджтауне (Малайзия), который проходит в месте, являющемся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, на Лондонской книжной ярмарке в этом году впервые представлен украинский национальный стенд.

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