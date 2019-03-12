Украинский Книжный Арсенал получил награду как лучший литературный фестиваль

Книжный Арсенал получил награду на Лондонской книжной ярмарке как лучший литературный фестиваль 2019 года.

Об этом сообщается в твиттере ярмарки.

The 2019 Literary Festival Award goes to Book Arsenal Literary Festival from Ukraine. #IEA19 #LBF19 — The London Book Fair (@LondonBookFair) March 12, 2019

Кроме украинского фестиваля, в категории "Литературный фестиваль" были номинированы фестивали в Утрехте (Нидерланды) и Макасаре (Индонезия).

"По словам жюри конкурса, их поразила мультидисциплинарность фестиваля: когда взаимодействуют разные виды искусств и пересекаются профильные собощества, но при этом книга остается в центре внимания", – говорится на сайте Книжного Арсенала.

В целом в разных номинациях на призы претендуют события, книгоиздатели и книги из 26 стран мира.

Глава Ассоциации издателей Великобритании Стивен Лотинга отметил, что "географическое разнообразие короткого списка премии отражает укрепление издательского рынка во всем мире".

В 2018 году лучшим литературным фестивалем стал фестиваль в Джорджтауне (Малайзия), который проходит в месте, являющемся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, на Лондонской книжной ярмарке в этом году впервые представлен украинский национальный стенд.