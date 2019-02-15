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Книжный Арсенал номинировали на звание лучшего литературного фестиваля

Премию вручат в марте во время Лондонской книжной ярмарки.

Книжный Арсенал номинировали на звание лучшего литературного фестиваля
Книжный Арсенал
Фото: Сергей Нужненко

Украинский литературный фестиваль Книжный Арсенал номинировали на престижную премию International Excellence Awards, которая вручается во время Лондонской книжной ярмарки.

Об этом сообщает Читомо со ссылкой на пресс-службу Франкфуртской ярмарки.

Кроме украинского фестиваля, в категории "Литературный фестиваль" номинированы фестивали в Утрехте (Нидерланды) и Макасаре (Индонезия).

В целом в разных номинациях на призы претендуют события, книгоиздатели и книги из 26 стран мира.

Глава Ассоциации издателей Великобритании Стивен Лотинга отмечает, что "географическое разнообразие короткого списка премии отражает укрепление издательского рынка во всем мире".

Олеся Островская-Лютая, директор Мистецького Арсенала, объявила, что в этом году Лондонская книжная ярмарка будет представлена на Книжном Арсенале несколькими важными событиями. "Эта номинация – результат работы очень многих людей – от тех, кто начинал фестиваль, до тех, кто продолжает работать над его уникальностью", – говорит она.

Координаторка Книжного Арсенала Оксана Хмелевская добавила, что следит за премией с 2014 года, с момента ее основания. "Литературные фестивали в Лондоне отмечают только с 2016 года – за этот раз дважды номинировался фестиваль Конрада в Кракове, но побеждали фестивали из Бразилии, Индии и Малайзии. Надеемся, что пришло время вернуть награду в Европу", – комментирует она. 

Церемония награждения International Excellence Awards пройдет 12 марта 2019 года в Лондоне.

10-й Книжный Арсенал пройдет с 22 по 26 мая 2019 года. 

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