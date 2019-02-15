Книжный Арсенал номинировали на звание лучшего литературного фестиваля

Премию вручат в марте во время Лондонской книжной ярмарки.

Украинский литературный фестиваль Книжный Арсенал номинировали на престижную премию International Excellence Awards, которая вручается во время Лондонской книжной ярмарки.

Об этом сообщает Читомо со ссылкой на пресс-службу Франкфуртской ярмарки.

Кроме украинского фестиваля, в категории "Литературный фестиваль" номинированы фестивали в Утрехте (Нидерланды) и Макасаре (Индонезия).

В целом в разных номинациях на призы претендуют события, книгоиздатели и книги из 26 стран мира.

Глава Ассоциации издателей Великобритании Стивен Лотинга отмечает, что "географическое разнообразие короткого списка премии отражает укрепление издательского рынка во всем мире".

Олеся Островская-Лютая, директор Мистецького Арсенала, объявила, что в этом году Лондонская книжная ярмарка будет представлена на Книжном Арсенале несколькими важными событиями. "Эта номинация – результат работы очень многих людей – от тех, кто начинал фестиваль, до тех, кто продолжает работать над его уникальностью", – говорит она.

Координаторка Книжного Арсенала Оксана Хмелевская добавила, что следит за премией с 2014 года, с момента ее основания. "Литературные фестивали в Лондоне отмечают только с 2016 года – за этот раз дважды номинировался фестиваль Конрада в Кракове, но побеждали фестивали из Бразилии, Индии и Малайзии. Надеемся, что пришло время вернуть награду в Европу", – комментирует она.

Церемония награждения International Excellence Awards пройдет 12 марта 2019 года в Лондоне.

10-й Книжный Арсенал пройдет с 22 по 26 мая 2019 года.