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В Центре Довженко пройдет международный образовательный проект для кинокомпозиторов

В его рамках состоится публичная программа с кинопоказами.

В Центре Довженко пройдет международный образовательный проект для кинокомпозиторов
Фото: Центр Довженко

С 18 по 23 февраля в Центре Довженко пройдет второй образовательный интенсив проекта ENVISION SOUND для композиторов.

Как сообщают организаторы, в рамках проекта лекции участникам прочитают Нейнита Десаи, обладатеьлница премии BAFTA, автор саундтреков к немым фильмам Хичкока Дэниел Патрик Коэн и композитор Нил Бренд, сотрудничающий с Британским институтом кинематографии и оркестром ВВС.

В программе принимают участие 12 кинокомпозиторов из Азербайджана, Армении, Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы, Казахстана, Киргизстана, Польши и Украины.

Также состоится публичная программа на Сцене 6 в Центре Довженко:

19 февраля, 19:30. Менторский вечер с Нейнитой Десаи и показ документального фильма "Неукрощенная Румыния" 2018 года. Вход свободный - по аккредитации.

20 февраля, 19:30. Музыкальный киноперформанс - показ фильма "Башня молчания" Йоханнеса Гутера с Ксенией Десни в главной роли, в сопровождении музыки Сергея Леонтьева и группы SED CONTRA ENSEMBLE.

Вход по билетам.

21 февраля, 19:30. Музыкальный киноперформанс. Фильм "Шантаж" Альфреда Хичкока в совпровождении Kyiv Fantastic Orchestra и встреча с автором саундтрека к фильму Нилом Брендом.

Вход по билетам.

22 февраля, 19:30. Менторский вечер с Дэниелом Патриком Коэном.

Вход свободный - по аккредитации.Детали - на странице события.

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