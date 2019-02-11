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В Лос-Анджелесе прошла 61-я церемония вручения "Грэмми"

"Золотые граммофоны" были вручены в 84 категориях.

В Лос-Анджелесе прошла 61-я церемония вручения "Грэмми"
В Лос-Анджелесе прошла 61-я церемония вручения "Грэмми"
Фото: billboard.com

В Лос-Анджелесе состоялась 61-я церемония вручения самой престижной в мире музыкальной премии - премии Национальной академии искусства и техники грамзаписи "Грэмми".

Об этом сообщает УНН.

"Золотые граммофоны" вручаются в 84 категориях. Категории "альбом года", "запись года", "песня года" и "лучший новый исполнитель" считаются самыми значимыми. На "Грэмми"-2019 номинировались произведения, которые прозвучали в эфирах с 1 октября 2017 года до 30 сентября 2018 года.

В категории "Песня года" награды удостоена композиция This Is America, исполненная американцем Childish Gambino (настоящее имя - Дональд Гловер). Также в этой номинации награду получил шведский композитор Людвиг Гёренсен и американец Джеффри Ламар Уильямс, более известный как Янг Таг.

Childish Gambino с композицией This Is America также завоевал премию в категории "Запись года".

В этом году число номинантов в основных категориях впервые увеличено с пяти до восьми.

Кантри-исполнительница Кейси Масгрейвс удостоена премии Grammy в категории "Альбом года" за работу над альбомом Golden Hour. Она также выиграла Grammy за лучший кантри-альбом. Масгрейвс была удостоена еще двух наград: как автор лучшей песни в стиле кантри, а также за лучшее исполнение композиции в этом же стиле.

Премии в категории "Лучший новый исполнитель" удостоена Дуа Липа.

Леди Гага, Ариана Гранде, кантри-певец Вилли Нельсон завоевали Grammy в разделе современной популярной музыки.

В номинации "Лучшее сольное поп-выступление" награду получила Леди Гага за песню Joanne.

В категории "Лучший традиционный вокальный поп-альбом" награду получила пластинка My Way Фрэнка Синатры в исполнении  Вилли Нельсона.

В номинации "Лучший вокальный поп-альбом" награда присуждена Sweetener (четвертый студийный альбом) Арианы Гранде.

Леди Гага с песней Shallow завоевала Grammy в номинации "Лучшее выступление поп-дуэта или группы".

Диск Colors певца, продюсера и автора песен Бека получил музыкальную премию Grammy в номинации "Лучший альбом альтернативной музыки".

Лидеру рок-группы Soundgarden Крису Корнеллу посмертно присуждена премия Grammy в разделе рок-музыки. Композиция When Bad Does Good Корнелла победила в номинации "Лучшее рок-выступление".

Премии за лучшую рок-песню удостоена композиция Masseduction американцев Джека Антоноффа и St. Vincent (настоящее имя Энни Эрин Кларк).

Лучшим рок-альбомом назвали диск From The Fires группы Greta Van Fleet. Этот коллектив в составе братьев Джоша, Джейка и Сэма Кизски, а также их друга Дэнни Вагнера был основан в 2012 году в американском штате Мичиган. Национальная академия искусства и техники грамзаписи США выделяет дебютный сингл коллектива Highway Tune, вышедший в марте 2017 года. Эта песня пять недель держалась на первом месте в хит-параде роковых композиций по версии журнала Billboard.

Рэперы Дрейк, Кендрик Ламар и Childish Gambino (настоящее имя Дональд Гловер) получили Grammy в разделе рэп, представленном в четырех номинациях. В номинации "Лучшая рэп-песня", которая присуждается авторам произведения, победителем назван сингл God’s Plan в исполнении рэпера Дрейка (Обри Дрейк Грэм). В номинации "Лучшее рэп-выступление", в которую включаются только синглы и треки, победили Кендрик Ламар, а также его коллеги Джей Рок, Future и Джеймс Блейк с треком King’s Dead.

В категории "Лучшее исполнение ритм-н-блюза" обладателем Grammy стала исполнительница Габриэлла Уилсон с песней Best Part.

Напомним, в 2018 году главным триумфатором "Грэмми" стал Бруно Марс, победивший в шести номинациях.

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