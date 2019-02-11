В Палате представителей США заявили о неэффективности санкций против России

Комитет Палаты представителей Конгресса США по финансовым вопросам опубликовал меморандум, в котором отмечается неэффективность санкций США в отношении России.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Санкции не помогли сдержать Россию от вторжения в зоны интересов США и ее посягательств на мировые ценности... Многие эксперты отмечают, что отсутствие единой позиции в администрации США по российской проблеме и о том, какой должна быть политика в отношении Москвы, а также отсутствие последовательной стратегии и позиции Белого дома по России подорвали эффективность антироссийских санкций", - говорится в меморандуме.

"Россия научилась тому, как снизить зависимость от Запада, ее компании нашли способ выживать при ограниченном доступе к финансам, в то время как Москва налаживает деловые и политические связи с союзниками, такими как Китай, Индия и Саудовская Аравия", - отмечается в документе.

При этом в меморандуме раскритиковали решение Минфина США о выведении из-под санкций трех компаний, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Как сообщалось, управление Минфина США по контролю за иностранными активами 27 января 2019 года исключило En+ , "РусАл" и "Евросибэнерго" из санкционного списка после того, как Дерипаска сократил свою долю в этих компаниях до 45%, чтобы санкции против него не распространялись на эти компании.

"Решение Минфина США об исключении этих компаний из "черного списка" может привести к их попаданию в "белые списки", что позволит им привлекать иностранный капитал", - отмечают в комитете Палаты представителей, подчеркивая, что компании могут помогать Кремлю "вести деятельность против интересов США".

Напомним, ранее спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США не будут двигаться дальше в переговорах с Россией пока российские власти не освободят украинских моряков, захваченных в Черном море. Он также сказал, что США планируют пересматривать санкции в отношении РФ из-за Крыма в феврале. ЕС, по словам Волкера, также рассматривает возможные дополнительные ограничительные меры. Ближайшая встреча министров иностранных дел ЕС, на которой могут обсуждаться санкции, состоится в феврале.