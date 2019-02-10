Польша купит американскую артиллерийскую систему за 414 млн долларов

Польша купит у Соединенных Штатов Америки ракетную артиллерийскую систему повышенной мобильности «HIMARS». Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает Польское радио.

«Этот договор касается закупки современного военного снаряжения. За дивизион "HIMARS" мы заплатим 414 миллионов долларов. Это хорошая цена», - заявил Блащак.

По словам политика, соответствующий договор будет подписан 13 февраля.

HIMARS, то есть High Mobility Artillery Rocket System - это высокомобильная реактивная система залпового огня, предназначенная для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки.

Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность - 300 км. Закупка этих систем составляет важный элемент модернизации польских вооруженных сил, отмечает издание.

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