США не должны исключать военного вмешательства России в Венесуэлу, - американский адмирал

Соединенные Штаты не должны исключать военного вмешательства России в ситуацию в Венесуэле. Адмирал ВМС Крэйг Фоллер, новый глава объединенного командования США в Центральной и Южной Америке (Южного командования), сказал об этом в эксклюзивном интервью Голосу Америки.

Адмирал сравнил Россию с «раненым, слабеющим медведем, который… ополчился против» становления новой демократии в Латинской Америке.

«Думаю, от России можно ждать чего угодно», - сказал Фоллер, добавив, что американцы «уже увидели, что они (россияне) сделали (в Сирии), и нам нужно быть готовыми к тому, что это вновь может произойти в будущем».

Адмирал Фоллер подчеркнул, что США сейчас «сосредоточены на поддержке политического и дипломатического решения» кризиса в Венесуэле.

«Мы занимаемся тем, что происходит прямо сейчас ­– (пытаемся) облегчить страдания людей», - добавил адмирал. Он отметил, что американские военные не вмешиваются в политику.

Адмирал отметил, что Венесуэла, Куба и Никарагуа – все три латиноамериканских государства, в которых отсутствует демократия – очевидно подвержены влиянию со стороны России и частично КНР.

«Думаю, от России можно ждать чего угодно. В нашей стратегии национальной обороны особое внимание уделяется соперничеству с Россией и Китаем… Хотя это разные случаи. Китай – растущая экономическая сила, у которой есть законное право на собственные бизнес-интересы по всему миру… При этом они отказываются соблюдать правила игры… Россия, с другой стороны, фактически раненый, слабеющий медведь, который пошел в атаку, и я не могу предсказать дальнейшие действия Москвы», – сказал адмирал Фоллер.

Он добавил, что в Россия создала в Никарагуа центр по борьбе с преступностью и терроризмом. У США «есть вопросы» к работе этого центра, рассказал Фоллер.

Напомним, 23 января Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. США, Канада, многие страны Европы, включая Украину, признали полномочия Гуайдо как временного главы государства. Россия, Беларусь и Китай выступили в поддержку Мадуро.