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На аукционе в Германии не смогли продать картины Гитлера

Стартовые цены составляли от 19 до 45 тысяч евро.

На аукционе в Германии не смогли продать картины Гитлера
Фото: EPA/UPG

Немецкий аукционный дом Weidler в Нюрнберге выставил на продажу пять акварелей, возможно, принадлежавших кисти Адольфа Гитлера, но не смог их продать.

Об этом пишет "Немецкая волна" со ссылкой на Der Spiegel.

Незадолго до открытия торгов, на которых должны были быть проданы картины и предметы интерьера, принадлежавшие Адольфу Гитлеру, прокуратура ФРГ конфисковала 63 картины, авторство которых приписывается лидеру германских нацистов. Один из искусствоведов высказал сомнения относительно авторства полотен, и следователи возбудили дело по подозрению в подделке экспертных заключений и попытке мошенничества. Аукционный дом, сотрудничавший со следствием, добровольно передал спорные картины.

Позднее пять акварелей были все-таки выставлены на аукцион, однако ни одна из этих картин так и не нашла своего покупателя. Стартовые цены составляли от 19 до 45 тысяч евро.

По словам пресс-секретаря аукционного дома, опасений, что особая тема привлечет сторонников идеологии неонацизма, у них не возникало. "Наши клиенты - это коллекционеры объектов искусства без злого умысла", - подчеркнул он.

Торговля объектами искусства эпохи "третьего рейха" немецким законом не запрещается. Однако продавать разрешено только те работы, на которых нет нацистских символов.

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