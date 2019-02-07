Телекомпания Fox продлила "Симпсонов" еще на два сезона

Мультсериал побил рекорд по длительности показа еще четыре сезона назад.

Телекомпания Fox продлила еще на два сезона мультсериал «Симпсоны». Об этом сообщает Variety со ссылкой на ассоциацию телевизионных критиков.

В общей сложности, к концу 32 сезона будет выпущено 713 серий «Симпсонов». Мультсериал уже является самым длинным в истории американского телевидения, выходящего в прайм-тайм.

«Симпсоны» — сериал об американской семье (Гомер, Мардж, Барт, Лиза и Мэгги) из вымышленного города Спрингфилд.

Этот телевизионный сезон для «Симпсонов» - тридцатый по счету, мультсериал выиграл в общей сложности 33 награды «Эмми» и 34 премии «Энни». В 2007 году вышел полнометражный фильм «Симпсоны в кино». Трансляция первого сезона сериала началась в декабре 1989 года.

В одной из серий мультсериала "Симпсоны" обнаружили предсказание о покупке 20th Century Fox компанией The Walt Disney Company.