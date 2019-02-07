Неизданные произведения Сэлинджера опубликуют в ближайшие десять лет

Сын писателя Дж. Д. Сэлинджера заявил о намерении издать большинство из ранее не опубликованных произведений своего отца.

Об этом сообщает The Guardian.

Сэлинджер умер в 2010 году и оставил корпус изданных работ, последние из которых вышли в 1965 году. На протяжении 50 дальнейших лет писатель продолжил работать, живя в изоляции в городке Коршиш в Нью-Хемпшире.

"Он просто решил, что для его работы лучше как можно меньше взаимодействовать с людьми, особенно людьми из литературного круга", - рассказал сын Сэлинджера Мэтт.

Сэлинджер писал "в стол", и его рукописи после его смерти в 2010 году унаследовали его жена и сын. С 2011 года она работали над рукописями и, хотя эта работа еще не закончена, Мэтт заявил, что произведения опубликуют. "Отец хотел, чтобы я собрал их вместе, но этот процесс требует много времени из-за того, что произведения составляют большой массив. Когда тексты будут готовы, мы собираемся ими поделиться", - добавил он.

По прогнозам сына Сэлинджера, неизданные произведения его отца увидят свет в ближайшие 10 лет.