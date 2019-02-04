10 книжок для старту останнього місяця зими

Лютий лютує, а це означає, що ще зовсім трошки до весни. Звісно, морози та сніги нас одразу не покинуть, але це радше погрози на прощання перед капітуляцією. А зараз вмощуємось зручніше і дивимось на 10 класних новинок українських видавництв, щоб зробити вихідні ще приємнішими.

Якби рибу оцінювали за її вмінням лазити по деревах, то, вочевидь, вважали б її неповноцінною. Та в кожного з нас свої таланти і призначення в житті. Ця книжка про обдаровану дівчину, яка прекрасно малює та має хист до математики, але через дислексію не може читати. Однокласники кепкують з неї, а вона сприймає кожен день у школі за муку. Для неї немає гіршого, ніж читання і написання творів. Та коли приходить новий вчитель, все змінюється.

Новий роман майстра юридичних детективів одразу припаде до серця книголюбам. Адже цього разу йдеться про крадені книги та рукописи, нечистого на руку колекціонера рідкісних видань та письменницю, якій ще не довелось написати шедевр, який її прославить. Сліди поцуплених з Принстона рукописів Фіцджеральда ведуть до примарного острова Каміно у Флориді й Мерсер Манн доведеться докласти чимало зусиль, щоб дізнатись, хто посягнув на класику американської літератури.

Вислів про слабку стать давно застарів, хоча вулиці переважно називають чоловічими іменами. Час відновлювати справедливість та розповідати про тих, кому приділили замало уваги. Катерина Бабкіна та Марк Лівін зібрали життєві історії 50 видатних українок, які змінили світ, залишили слід в історії своєю невтомною працею й іскристим талантом. Сильні духом та волею мисткині, науковиці, спортсменки, письменниці зі сторінок цього видання надихають на звершення і показують, яким же вагомим є вклад жінок у розвиток України.

Серія детективів про поліцейського Харрі Холе – суміш кривавого трилера та гумору, приправленого алкоголем та крижаними норвезькими краєвидами. У цій книжці йдеться про кілера, який не досягнув успіху у «професії», але сам став мішенню колеги. Ульф виживає дивом. Серед саамів, саме там, де так холодно і добре видно північне сяйво, він зрештою знаходить для себе люблячу сім’ю. Та чи дозволять йому далі жити ті, хто відправили за ним найманого вбивцю?

Підлітки Редлі, Лео, Наомі й Роуз незадоволені своїм життя. Та й воно не дивно: мати Редлі п’є, брат Лео за ґратами, Роуз сама любить прикластись до пляшки й шукати розради у безкінечній вервиці кавалерів, Наомі ж ховає себе справжню у косплейних аніме-костюмчиках. Стерпно тільки, коли вони грають. Аж ось Наомі ніби крізь землю провалюється, а коли дівчину знаходять, вона в комі. Друзі намагаються зрозуміти, що сталось і хто винен в тому, що Наомі може вже й не отямитись.

Історична праця про штучний голод, створений Сталіним та його спільниками для геноциду українського народу та придушення спротиву колективізації, написана на основі архівних документів, щоденників та спогадів. Дослідниця звертає увагу і на репресії цвіту нації, які передували Голодомору. Та чи виграв Сталін? Епплбом переконана, що перемога все ж залишилась за Україну, яка через роки таки здобула бажану незалежність

Третя в популярній англійській сазі про Полдарків (такій популярній, що двічі серіалізованій ВВС). Росса Полдарка звинувачують у тому, що він закликав грабувати кораблі, які розбились неподалік його земель. Поки чоловік перебуває перед судом, недоброзичливці намагаються звести з ним порахунки. Напружене та захопливе продовження історії «Росса Полдарка» та «Демельзи». До речі, четверта частина «Ворлеґан» теж вже вийшла друком.

Довгоочікуване продовження саги «Хроніки Дюни»! Після війни починає правити Пол Атрід, який вибирає інший уклад для Дюни, вільний, мало не демократичний. Це мало б сприяти миру, задовольнити всіх, та ті, кого, хто раніше мав владу, а тепер залишився без неї, прагнуть крові, повернути колишній вплив. Тож зваживши все, що знають про Пола Атріда, вони вирішують використати проти імператора його дар провидця. Нехай бачить майбутнє, яке не зможе виправити.

Від наскельної базгранини печерних людей до наскельних розписів високотехнологічною фарбою покоління нульових. Автор показує розвиток мистецтва від найдавніших часів і еволюцію його сприйняття за той самий період. Як на нього впливало відкриття нових засобів та панівна філософія, як поширювались ідеї та з чого народжувались напрямки. Щедро ілюстрована книжка, яка буде цікавою і тим, хто добре розбирається в мистецтві, і тим, хто вважає, що нічого в ньому не тямить.

Моторошна історія родинних таємниць. Двоє хлопців вирушають досліджувати закинуту оселю, старий дім, що причаївся серед лугу. Вони блукають кімнатами та натрапляють на химерний колодязь снів, де не існує часу, а сон та яв утворюють пливку, але цілісну матерію. Перед ними пропливають спогади минулого, і серед цих уривків життя іншої родини, Матвій дізнається про найрідніших багато такого, про що волів би не знати.