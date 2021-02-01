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Сценарист "Сімпсонів" Марк Вілмор помер від ускладнень COVID-19

Йому було 57 років.

Сценарист "Сімпсонів" Марк Вілмор помер від ускладнень COVID-19
Фото: ДеПо

У США помер 57-річний сценарист анімаційного серіалу "Сімпсони" Марк Вілмор.

Про це повідомив його старший брат Ларрі у Twitter. 

Відомо, що Марк Вілмор захворів на COVID-19. Водночас, у нього були й інші проблеми зі здоров'ям, від яких він страждав протягом кількох років.

"Мій дорогий брат, Марк Едвард Вілмор, відійшов у вічність минулої ночі. Він боровся з коронавірусною інфекцією та іншими хворобами, від яких довго страждав. Мій брат був найдобрішою, найчуйнішою та найвеселішою людиною, яку я коли-небудь знав. Я люблю тебе, молодший братику," – написав Ларрі.

Марк Вілмор був американським телевізійним сценаристом та продюсером. У 2002 році він приєднався до колективу авторів "Сімпсонів". До цього він писав сценарії для "Вечірнього шоу" з Джеєм Лено.

Вілмор був багаторазовим номінантом на премію "Еммі", а в 2008 році - виграв її за продюсування епізоду "Eternal Moonshine of the Simpson Mind" або "Вічне сяйво сімпсонівського розуму", прем'єра якого відбулася 17 грудня 2007 року.

Нагадаємо, у вересні 2019 року на 55-му році життя помер продюсер мультсеріалів "Сімпсони" та "Рік і Морті", чотириразовий володар телевізійної премії "Еммі", Джей Майкл Мендел.

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