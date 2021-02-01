Сценарист "Сімпсонів" Марк Вілмор помер від ускладнень COVID-19

Йому було 57 років.

У США помер 57-річний сценарист анімаційного серіалу "Сімпсони" Марк Вілмор.

Про це повідомив його старший брат Ларрі у Twitter.

Відомо, що Марк Вілмор захворів на COVID-19. Водночас, у нього були й інші проблеми зі здоров'ям, від яких він страждав протягом кількох років.

"Мій дорогий брат, Марк Едвард Вілмор, відійшов у вічність минулої ночі. Він боровся з коронавірусною інфекцією та іншими хворобами, від яких довго страждав. Мій брат був найдобрішою, найчуйнішою та найвеселішою людиною, яку я коли-небудь знав. Я люблю тебе, молодший братику," – написав Ларрі.

My sweet sweet brother, Marc Edward Wilmore, passed away last night while battling COVID and other conditions that have had him in pain for many years. My brother was the kindest, gentlest, funniest, lion of an angel I’ve ever known. I love you little brother. pic.twitter.com/Zhcg1U4Evr — Larry Wilmore (@larrywilmore) February 1, 2021

Марк Вілмор був американським телевізійним сценаристом та продюсером. У 2002 році він приєднався до колективу авторів "Сімпсонів". До цього він писав сценарії для "Вечірнього шоу" з Джеєм Лено.

Вілмор був багаторазовим номінантом на премію "Еммі", а в 2008 році - виграв її за продюсування епізоду "Eternal Moonshine of the Simpson Mind" або "Вічне сяйво сімпсонівського розуму", прем'єра якого відбулася 17 грудня 2007 року.

Нагадаємо, у вересні 2019 року на 55-му році життя помер продюсер мультсеріалів "Сімпсони" та "Рік і Морті", чотириразовий володар телевізійної премії "Еммі", Джей Майкл Мендел.