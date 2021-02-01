У Німеччині вперше ухвалили закон для пішоходів

Новий документ доповнить прийнятий у 2018 році "Закон про мобільність".

Парламент федеральної землі Берлін ухвалив перший у Німеччині закон для пішоходів, щоб заохотити людей більше ходити пішки.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Відтепер у Берліні під час будівництва та реконструкції проєктуватимуть більш протяжні зелені зони для пішоходів, а також встановлювати сплощені бордюри та острівки безпеки. Також планується збільшити кількість громадських лавок для сидіння і зробити більш безпечними маршрути, якими користуються школярі.

"Кожна людина в Берліні повинна мати можливість досягти пункту призначення за допомогою прямих і з'єднаних пішохідних доріжок", - пояснили у Палаті депутатів, представляючи законопроєкт.

Новий закон доповнить прийнятий у 2018 році закон про дорожній рух, названий берлінськими владою "Законом про мобільність", який покликаний більше враховувати інтереси велосипедистів і спонукати людей надавати перевагу не автомобілю, а велосипеду та місцевим громадському транспорту.

Нагадаємо, у травні минулого року Окружний адмінсуд Києва скасував розпорядження КМДА про пішохідну зону на Контрактовій площі у столиці України.