​Microsoft готовий замінити Google в Австралії своїм пошуковиком Bing

Американська корпорація Microsoft готова замінити Google в Австралії своїм пошуковиком Bing, який зараз має менше 4% на австралійському ринку.

Про це сказав прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон у понеділок, пише Reuters.

Австралія збирається прийняти закон, який зобов'яже Google і Facebook платити засобам масової інформації за новинні посилання. Американці цього робити не хочуть і пішли ва-банк, пригрозивши скоротити свою присутність в Австралії, причому Google взагалі попередив, що відключить пошук.

Частка Google на ринку в Австралії - 94%.

Але гендиректор Microsoft Сатья Наделла в розмові з Моррісоном запевнив, що австралійці зможуть розраховувати на Bing. "Можу сказати, що Microsoft був досить впевнений у собі, коли я розмовляв із Сатьєю", - сказав австралійський прем'єр, не вдаючись в подробиці.

"Ми просто хочемо, щоб правила в цифровому світі були такими, які існують у реальному світі, у фізичному", - додав він.

Нагадаємо, що Австралія може стати першою країною в світі, яка зобов'яже Facebook і Google платити медіакомпаніям за новини.

За останні 10 років у Австралії зникло понад три тисяч робочих місць для журналістів. Це пов'язано з тим, що рекламна виручка, яка раніше йшла в медіа, почала осідати в кишенях Google і Facebook. З кожних 100 австралійських доларів, які витрачають на інтернет-рекламу, крім оголошень, приблизно третина потрапляє до Google і Facebook.