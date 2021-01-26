Що чекатиме на бізнес у 2021?

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Утім, 2021 рік прийшов точно за розкладом, ми знов сподіваємось на краще, та намагаємось спрогнозувати бізнес-тренди на рік. Звісно, вже з оглядом на ситуацію з розповсюдженням вірусу та ймовірні затримки з постачанням вакцини від нього у країни світу.

Дистанція

Безперечно, один з головних трендів у 2020 році, що залишатиметься з нами і надалі. Зіткнувшись з коронавірусом, люди були змушені спробувати чимало дистанційних сервісів, які у 2021 році продовжать укорінюватися в повсякденному житті: найбільші компанії та офіси вже зробили заяви, що не мають наміру повертати співробітників в офіси — формат віддаленої роботи виявився ефективнішим; школи та університети розробляють онлайн-програми для навчання; бізнес-зустрічі проходять у Zoom та Google Meet, тощо.

Усе це дає нам змогу вже зараз припустити, що у 2021 році ми побачимо активний розвиток тих технологій, які продовжать вкорінювати дистанцію та безконтактність у повсякденному житті: автоматизовані мінімаркети, хмарні сервіси, тощо. Безперечно, все це залишиться з нами й після пандемії.

Турбота про себе

Продукти та послуги у 2021 році мають полегшувати життя користувачів, викликати у тих відчуття комфорту і спокою. Турбота про себе та близьких — залишається дуже актуальною під час пандемії.

Саме цей тренд, а також прагнення споживачів до безконтактності, підштовхнули Meest до розвитку послуг доставлення через поштомати — без черг та зайвого спілкування з людьми. Зараз наші поштомати — єдині в Україні, через які можна не тільки отримувати, а й відправити посилки.

Намагаючись удосконалити цифровий досвід, який отримали наші клієнти за час карантину, ми зробили для них відправку не тільки безконтактною, а й максимально простою й зручною. У 2021 році допомагати з відправкою та отриманням посилок мають новітні діджітал-технології — чатботи у Viber та Telegram. А якщо вкласти в поштомат посилку до 11:00, в Києві навіть можна скористатися надшвидкою безконтактною доставкою за 5 годин. Адже економію часу, на нашу думку, також можна віднести до тренду «турбота про себе».

Тотальна діджиталізація

2020 рік дав найпотужніший стимул розвитку електронної комерції. Майже всі споживачі отримали досвід онлайн-витрат та оцінили користь такого шопінгу, завдяки економії часу та доставці день у день. Популярність онлайну підкреслюють й опитування TNS — за даними компанії, у понад 60% українців Інтернет міцно увійшов в повсякденне життя.

Що це означає для бізнесу? Офлайн йде на другий план — сайти та додатки стають головними каналами обслуговування. Тому чим скоріше бізнес знайде онлайн-майданчик для реалізації власних товарів та послуг, тим більше шансів витримати удари, які може завдати вірус бізнес-процесам в майбутньому.

Не слід забувати й про власну службу доставки або співпрацю з поштовими операторами, що можуть допомогти налагодити процеси. Так, наприклад, протягом грудня та січня, ми в Meest не брали плату за доставлення товарів через поштомат, у тому числі й з інтернет-магазинів. Упевнений, для багатьох це стало гарним приводом спробувати новий для себе спосіб доставки.

Щодо реклами — вона також продовжує переміщуватися в онлайн. За прогнозами Всеукраїнської рекламної коаліції, інвестиції в діджитал у 2021 році збільшаться на 38%. В Україні, як прогнозує Admixer, у 2021 році в середньому українські бренди будуть вкладати в інтернет-рекламу до 42% маркетингового бюджету. Тобто, можна зробити висновок: якщо бізнес хоче бути помітним у 2021 році, він має бути активним та креативним у першу чергу онлайн.

Фото: надане автором

Екологічність

Розвиток багатьох країн світу тісно пов’язаний з нещадною експлуатацією навколишнього середовища. Проте, за версією ООН, такий підхід може загальмувати розвиток усього людства, і нинішня пандемія COVID-19 є тому доказом. Про це йдеться в доповіді Програми розвитку ООН (ПРООН) про людський розвиток. Щобільше, його автори упевнені: пандемія коронавирусу — наслідок cтосунків людини з природою. Тому країнам запропоновано переглянути шляхи досягнення добробуту — зменшити шкідливий вплив на навколишнє середовище. В іншому випадку криз, подібних COVID-19, в майбутньому не уникнути.

Особисто ми в Meest з 2016 року за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) реалізуємо екологічну ініціативу «Зелена логістика». Вона змінює підходи до утилізації та перероблювання відходів, а також впроваджує екотехнології у всьому ланцюжку процесів доставки.

Зокрема у нас діє послуга «4Д: Доставка Дружня До Довкілля». Доплатив усього 1 грн будь-яка компанія може зробити свої відправлення екологічно чистими. Адже за даними консалтингової компанії EcoArt, саме така сума потрібна, щоб компенсувати 2 кг СО2 — обсяг парникових газів, що утворюється під час доставки. Усі гроші ми спрямовуємо на висадку дерев або інші проєкти з поглинання шкідливих викидів.

Вважаю екологічність одним з найважливіших трендів 2021 року, адже вже зараз страхи пов'язані зі зміною клімату або токсичністю часто мають вплив на поведінку та вибір покупців. Щодня частка тих, хто чекає від бренду захисту навколишнього середовища, збільшується. Все це має підштовхувати компанії до стійкого і екологічного ведення бізнесу.

Уміння трансформуватися

Якщо говорити про позитивні наслідки вірусу, він навчив бізнес головному — бути готовим до неочікуваних подій. Протягом року змінювалось геть усе: звички споживачів, їхній стиль життя, спосіб споживання продуктів й решта, здавалося б, вічних цінностей. Компанії, своєю чергою, були вимушені адаптувати бізнес-процеси відповідно до нових запитів.

Тільки активно рухаючись та постійно адаптуючи власні сервіси можна встигнути за COVID-19. Трансформації стануть нормою для бізнесу у 2021 році. Не варто чекати на повернення докоронавірусної епохи.