Україна виходить з локдауну. Список заборон та дозволів
Україна виходить з локдауну. Список заборон та дозволів
Загинуло троє рибалок, які провалилися під кригу
Загинуло троє рибалок, які провалилися під кригу
Незалежний Трибунал виніс рішення щодо відсторонення Ястремської від змагань
Незалежний Трибунал виніс рішення щодо відсторонення Ястремської від змагань
Скандалом за участю збірної Росії завершилася лижна естафета на етапі Кубка світу
Скандалом за участю збірної Росії завершилася лижна естафета на етапі Кубка світу
​Разумков розповів про прохання Зеленського до охочих привітати його з днем народження
​Разумков розповів про прохання Зеленського до охочих привітати його з днем народження
Кількість затриманих під час акцій на підтримку Навального у Росії перевищила 1,9 тис. осіб
Кількість затриманих під час акцій на підтримку Навального у Росії перевищила 1,9 тис. осіб
Російська прогулянка і російський крах
Російська прогулянка і російський крах
Помер старший брат Ріната Ахметова
Помер старший брат Ріната Ахметова
Мер Парижа і відомий французький футболіст підтримали українця, якого жорстоко побили в Парижі
Мер Парижа і відомий французький футболіст підтримали українця, якого жорстоко побили в Парижі
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У Moderna підтвердили ефективність вакцини проти нових штамів коронавірусу

Введення двох доз вакцини в обсязі 100 мікрограмів захищає від усіх виявлених на сьогодні штамів COVID-19.

У Moderna підтвердили ефективність вакцини проти нових штамів коронавірусу
Фото: aa.com.tr

Вакцина від коронавірусу COVID-19 виробництва компанії Moderna зберігає ефективність щодо нових штамів вірусу, виявлених у Великій Британії та ПАР.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Біотехнологічна компанія Moderna (...) сьогодні оприлюднила результати лабораторних досліджень осіб, які пройшли вакцинацію вакциною Moderna від COVID-19, які показують активність проти різновидів SARS-CoV-2, які виникають", - йдеться у пресрелізі, оприлюдненому Moderna 25 січня.

Повідомляється, що в результаті вакцинації препаратом від COVID-19 компанії Moderna виробилися антитіла до всіх ключових варіантів вірусу, зокрема до антитіл B.1.1.7 і B.1.351, уперше виявлених у Великій Британії та ПАР відповідно.

Передбачається, що введення двох доз вакцини в обсязі 100 мікрограмів захищає від усіх виявлених на сьогодні штамів COVID-19, зазначили у компанії.

При цьому в Moderna оголосили про "клінічну стратегію, спрямовану на проактивне реагування на пандемію", у рамках якої, зокрема, компанія "протестує додаткову дозу своєї вакцини від COVID-19 з метою вивчення її здатності надалі збільшувати нейтралізуючі титри проти штамів, що виникають".

Крім того, Moderna також працює над ще одним видом вакцини проти штаму, виявленого в ПАР. Згідно з очікуваннями компанії, така версія вакцини "зможе надалі посилити нейтралізуючі титри в комбінації з усіма провідними потенційними вакцинами".

У середині грудня минулого року британська влада повідомила про новий штам коронавірусу, який виявили на південному сході Англії ще у вересні. Він на 70% заразніший, ніж інші різновиди COVID-19.

Наприкінці минулого року вчені також виявили ще один різновид коронавірусу COVID-19 в ПАР.

Нагадаємо, що Moderna оцінила вартість однієї дози вакцини від коронавірусу, ефективність якої на третій стадії випробування склала 94,5%, у суму від 25 до 37 доларів. Для стабільності вакцини достатньо температури у 2-8 градусів Цельсія, а для зберігання до 6 місяців потрібна температура у -20.

У листопаді компанія Moderna заявила, що на первинному аналізі її вакцина від коронавірусу на 100% захищає від важкого перебігу хворобу.

Вакцинацію цим препаратом у США розпочали наприкінці грудня, а 6 січня його схвалили до використання у ЄС.

Як і вакцина Pfizer/BioNTech, препарат від Moderna також вводиться двома дозами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також