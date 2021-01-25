У Moderna підтвердили ефективність вакцини проти нових штамів коронавірусу

Введення двох доз вакцини в обсязі 100 мікрограмів захищає від усіх виявлених на сьогодні штамів COVID-19.

Вакцина від коронавірусу COVID-19 виробництва компанії Moderna зберігає ефективність щодо нових штамів вірусу, виявлених у Великій Британії та ПАР.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Біотехнологічна компанія Moderna (...) сьогодні оприлюднила результати лабораторних досліджень осіб, які пройшли вакцинацію вакциною Moderna від COVID-19, які показують активність проти різновидів SARS-CoV-2, які виникають", - йдеться у пресрелізі, оприлюдненому Moderna 25 січня.

Повідомляється, що в результаті вакцинації препаратом від COVID-19 компанії Moderna виробилися антитіла до всіх ключових варіантів вірусу, зокрема до антитіл B.1.1.7 і B.1.351, уперше виявлених у Великій Британії та ПАР відповідно.

Передбачається, що введення двох доз вакцини в обсязі 100 мікрограмів захищає від усіх виявлених на сьогодні штамів COVID-19, зазначили у компанії.

При цьому в Moderna оголосили про "клінічну стратегію, спрямовану на проактивне реагування на пандемію", у рамках якої, зокрема, компанія "протестує додаткову дозу своєї вакцини від COVID-19 з метою вивчення її здатності надалі збільшувати нейтралізуючі титри проти штамів, що виникають".

Крім того, Moderna також працює над ще одним видом вакцини проти штаму, виявленого в ПАР. Згідно з очікуваннями компанії, така версія вакцини "зможе надалі посилити нейтралізуючі титри в комбінації з усіма провідними потенційними вакцинами".

У середині грудня минулого року британська влада повідомила про новий штам коронавірусу, який виявили на південному сході Англії ще у вересні. Він на 70% заразніший, ніж інші різновиди COVID-19.

Наприкінці минулого року вчені також виявили ще один різновид коронавірусу COVID-19 в ПАР.

Нагадаємо, що Moderna оцінила вартість однієї дози вакцини від коронавірусу, ефективність якої на третій стадії випробування склала 94,5%, у суму від 25 до 37 доларів. Для стабільності вакцини достатньо температури у 2-8 градусів Цельсія, а для зберігання до 6 місяців потрібна температура у -20.

У листопаді компанія Moderna заявила, що на первинному аналізі її вакцина від коронавірусу на 100% захищає від важкого перебігу хворобу.

Вакцинацію цим препаратом у США розпочали наприкінці грудня, а 6 січня його схвалили до використання у ЄС.

Як і вакцина Pfizer/BioNTech, препарат від Moderna також вводиться двома дозами.