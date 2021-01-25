Порошенко запропонував запровадити кримінальну відповідальність за афери з вакцинуванням

Експрезидент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко на погоджувальній раді презентував стратегічний план боротьби з епідемією коронавірусу. Він закликав депутатський корпус не обмежуватися короткотерміновими завданнями, а займатися стратегічними викликами, які постають перед країною, перший з яких – це пандемія COVID-19. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

«Мені б дуже хотілося, щоб зміст виступів у нас стосувався не лише цього поточного пленарного тижня, а й стратегії дій Верховної Ради в умовах викликів і криз, в яких опинилася Україна на весь 2021 рік», – наголосив Петро Порошенко.

При цьому він нагадав, що рік тому люди не мали елементарних засобів індивідуального захисту.

«Ми погодилися на те, щоб сформувати антиковідний фонд, кошти були зібрані з місцевого самоврядування, з культури, з науки, лежали мертвим вантажем без того, щоб бути спрямованими на закупівлю тестів, вакцин, обладнання, кисню і обладнання ліжок», – нагадав п’ятий президент. Офіційна ж статистика хворих, на його думку, фальсифікується через обмеження тестування.

«Нещодавно отримана переписка між Офісом президента і Міністерством закордонних справ, яка свідчить, що в травні минулого року Європейський Союз пропонував Україні взяти участь у фінансуванні шляхом невеликого внеску на закупівлю вакцин. І оскільки кошти потрібно було цій владі спрямовувати на «велике крадівництво» з відкатами, закупівля вакцин не була профінансована. Сьогодні Україна залишилася чи не єдина серед країн, де ще не почалася вакцинація», – зауважив Петро Порошенко.

Лідер «Європейської Солідарності» наголосив – стратегія подолання пандемії є принципово важливою для країни. ЗА його словами вона має складатися з тотального тестування, обмеження максимальної ціни на тести і медикаменти, вакцинації безпечними ліками.

Крім того, відзнав Порошенко, «Європейська Солідарність» ініціює запровадження кримінальної відповідальності за шахрайство із вакцинуванням від ковіду.

«Я твердо переконаний, що ми маємо зберегти транспарентність і запровадити кримінальну відповідальність за порушення черг – хто має вакцинуватися, починаючи виключно з груп ризику», – говорить Петро Порошенко.