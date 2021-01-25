​Рада з питань розвитку малого підприємництва при президентові провела перше засідання

Наступне засідання заплановане на цей тиждень.

Рада з питань сприяння розвитку малого підприємництва провела перше засідання після офіційного затвердження її персонального складу указом президента №18/2021 від 18 січня 2021 року.

Про це повідомила пресслужба Офіса президента.

Під час засідання члени Ради проаналізували проблемні питання підприємців з усіх сфер та регіонів. Для їхнього вирішення були сформовані чотири робочі групи за такими напрямами: впорядкування використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО); розширення інструментів спрощення адміністрування та застосування ІТ-технологій; лібералізація у сфері трудових відносин; регулювання нагляду за якістю непродовольчих товарів.

Також було ухвалене рішення щодо залучення експертів з робочих груп при обласних державних адміністраціях для об’єктивного аналізу та напрацювання пропозицій у вказаних напрямках.

Кожна робоча група представить склад експертів та питання, над якими працюватиме. Їх затверджуватиме голова Ради Юлія Свириденко.

"Я впевнена, що одночасна робота за кількома напрямками дозволить за короткий період покращити більшість аспектів щоденної підприємницької діяльності", – зазначила вона.

Наступне засідання Ради заплановане на цей тиждень.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 22 грудня підписав Указ № 582/2020 "Про Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва" та затвердив її положення.

Відповідно до указу, цей консультативно-дорадчий орган при президентові України створений з метою сприяння налагодженню конструктивної взаємодії органів державної влади й суб'єктів малого підприємництва та їхніх громадських об'єднань.