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На нараді голів фракцій та Разумкова говоритимуть про “кнопкодавство” у Раді

Мова йтиме про заходи, вжиті для уникнення "кнопкодавства" у майбутньому.

На нараді голів фракцій та Разумкова говоритимуть про “кнопкодавство” у Раді
Фото: Макс Требухов

Перший пленарний тиждень 2021 року у Верховній Раді традиційно розпочнеться з наради керівників депутатських фракцій у голови парламенту Дмитра Разумкова.

Про це у Телеграмі написав голова фракції “Голос” Ярослав Железняк.

“О 10:15 зберемося. Тема – кнопкодавство і які заходи були вжиті для його уникнення в майбутньому. Може нарешті, через місяць розслідування, дізнаємося від Управління держохорони хто ж цей загадковий чоловік, який має доступ до камер спостереження в Раді”, – написав він.

Нагадаємо, п'ята сесія Верховної Ради України дев’ятого скликання розпочнеться з 2 лютого.

26-29 січня депутати працюватимуть в режимі пленарних засідань відповідно до календарного плану четвертої сесії.

Додамо, у січні Офіс генерального прокурора з другої спроби відкрив провадження щодо неперсонального голосування народного депутата від групи "Довіра" Андрія Іванчука, яке було зафіксовано в листопаді. Іванчук вдався до кнопкодавства під час голосування щодо ухвалення за основу законопроєкту №4100 про внесення змін до Бюджетного кодексу України.

Також відкрито провадження про "кнопкодавство" під час призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки: перевірятимуть голосування картки депутата від ОПЗЖ Григорія Суркіса.

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