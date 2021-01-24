ЦВК затвердила календарний план проведення проміжних виборів народних депутатів

Центральна виборча комісія затвердила Календарний план проведення проміжних виборів народних депутатів.

Про це йдеться на сайті ЦВК.

План визначає перелік основних організаційних заходів з підготовки та проведення довиборів у Верховну Раду.

Відповідно до календаря виборчий процес почнеться 27 січня.

З наступного дня після прийняття Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів розпочнеться передвиборна агітація, яка триватиме до 26 березня. 27 березня — день тиші.

Додамо, вибори відбудуться у неділю, 28 березня.

Результати виборів установлюватиме Центральна виборча комісія до 12 квітня.

Нагадаємо, сьогодні, 24 січня Україні проходять повторні місцеві вибори. Виборчий процес розпочався у 13 областях.

Обирають депутатів міської (1 особа), селищних (13 осіб) та сільських (40 осіб) рад.