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ЦВК затвердила календарний план проведення проміжних виборів народних депутатів

Виборчий процес розпочнеться 27 січня.

ЦВК затвердила календарний план проведення проміжних виборів народних депутатів
Фото: cvk.gov.ua

Центральна виборча комісія затвердила Календарний план проведення проміжних виборів народних депутатів.

Про це йдеться на сайті ЦВК.

План визначає перелік основних організаційних заходів з підготовки та проведення довиборів у Верховну Раду.

Відповідно до календаря виборчий процес почнеться 27 січня.

З наступного дня після прийняття Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів розпочнеться передвиборна агітація, яка триватиме до 26 березня. 27 березня — день тиші.

Додамо, вибори відбудуться у неділю, 28 березня.

Результати виборів установлюватиме Центральна виборча комісія до 12 квітня.

Нагадаємо, сьогодні, 24 січня Україні проходять повторні місцеві вибори. Виборчий процес розпочався у 13 областях.

Обирають депутатів міської (1 особа), селищних (13 осіб) та сільських (40 осіб) рад.

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