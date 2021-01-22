"Голос" подав до суду на НАЗК через зупинку фінансування

Політична партія "Голос" подала до суду на Національне агентство з питань запобігання корупції через зупинку фінансування.

Про це повідомив Окружний адміністративний суд Києва, який отримав позов.

"Позивач просить суд скасувати наказ НАЗК від 23 грудня 2020 року, яким було зупинене державне фінансування статутної діяльності політичної партії «Голос». Серед інших вимог позову – визнати протиправними дії Нацагентства щодо складення Висновку про результати аналізу Звіту про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру вказаної партії. Представник позивача вважає, що НАЗК під час аналізу вказаного Звіту вийшло за межі своїх повноважень, а підстави для зупинення фінансування партії відсутні", - повідомила пресслужба ОАЗК.

Нагадаємо, що державне фінансування "Голосу" зупинили через недостовірні відомості у звітах. Претензії НАЗК стосуються оформлення угод та актів виконаних робіт з моніторингу медіа, пошуку інформації, соціологічних досліджень. Загальна сума ймовірних порушень, за даними НАЗК, перевищила мільйон гривень.

В жовтні 2015 року Верховна Рада затвердила закон про фінансування політичних партій з держбюджету, згідно з яким з 1 липня 2016 року було введено державне фінансування партій пропорційно рівню їх підтримки на виборах.

Право на фінансування отримали партії, які на парламентських виборах 2014 року пройшли у Верховну Раду (подолали 5% бар'єр). Починаючи з 2020 року фінансуватися мали всі партії, які отримали не менш ніж 2% голосів виборців, але пізніше парламент повернув 5%-ий бар'єр.