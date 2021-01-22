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Бюро ПАРЄ офіційно затвердило гібридний формат сесії в січні

Українська делегація поїде не в повному складі. 

Бюро ПАРЄ офіційно затвердило гібридний формат сесії в січні
Фото: facebook

Зимова сесія ПАРЄ відбуватиметься у гібридному форматі. Бюро асамблеї офіційно затвердило змішаний формат участі. Сесія проходитиме з 25 по 28 січня. 

Частина національних делегацій візьме участь онлайн, якісь делегації приїдуть на сесію до Страсбурга. Українська делегація поїде на сесію в неповному складі. Про це LB.ua повідомили декілька обізнаних джерел. 

Ще в середині грудня представники усіх фракцій українського парламенту одноголосно висловилися, що треба їхати на січневу сесію в ПАРЄ. Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончарук в своєму каналі у Telegram повідомив, що від України на сесію поїде 12 осіб (у складі делегації - понад 20). 

11 січня українська делегація в ПАРЄ ухвалила рішення припинити повноваження Єлизавети Ясько на посаді голови делегації. Новим її керівником стала народна депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева.

Причиною припинення повноважень Ясько назвала розбіжності з колегами. Також депутатка заявила про тиск з Офісу президента.

Як повідомляли, українська делегація проігнорувала осінню сесію ПАРЄ 2019 року на знак протесту проти повернення Росії права голосу.

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