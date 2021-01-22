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Керівник осередку забороненої компартії у Кропивницькому працював на ФСБ

Агента російської спецслужби затримали співробітники СБУ.

Контррозвідники Служби безпеки України затримали мешканця Кропивницького, який за завданням спецслужби країни-агресора збирав та передавав інформацію про військовослужбовців одного з підрозділів Cил спеціальних операцій ЗСУ, а також представників місцевих органів влади.

Про це інформує пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що агент, який також є керівником осередку забороненої комуністичної партії, залучив до протиправної діяльності близьку родичку та ще одного мешканця Кропивницького.

Під час проведення обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні термінали, які використовувались для збору та передачі розвідувальної інформації.

Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у 2018 році в Україні викрили ексспівробітника МВС, який працював на ФСБ. Мешканець Полтавщини був завербований Росією у 2014 році та виконував різноманітні завдання спецслужб іншої держави. 

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