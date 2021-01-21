На поминальному богослужінні були присутні військові побратими, близькі, кияни.

21 січня у Києві у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася панахида за захисниками Донецького аеропорту, які загинули шість років тому.

На поминальному богослужінні були присутні військові побратими, близькі, кияни, повідомляє кореспондент LB.ua.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

По закінченню відправи у храмі вони поклали квіти до стіни пам’яті біля Михайлівського Золотоверхого.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Під час оборони Донецького аеропорту 20 січня 2015 року зафіксовано найбільші втрати серед українських захисників. Загалом кількість загиблих військовослужбовців ЗСУ за час оборони ДАП з вересня 2014 року до січня 2015 року становить 109 осіб.

Нагадаємо, героїчне протистояння між силами АТО і бойовиками в Донецькому аеропорту ім. Прокоф'єва почалося в травні 2014 року, оборона об'єкта тривала 242 дні.

Аеропорт обстрілювали з артилерії, "Градів", мінометів і танків, працювали снайпери. "Кіборгами" українських військових назвали самі терористи. Оскільки тільки роботи здатні вистояти в таких важких умовах.

19-20 січня 2015 року в результаті підриву бойовиками колон, які тримали перекриття аеропорту, загинули близько 60 бійців. 21 січня 2015 року сили АТО пішли з ДАП через руйнування об'єкта.

Учора пам’ять полеглих захисників ДАП вшанував президент України Володимир Зеленський.