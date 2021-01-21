21 січня у Києві у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася панахида за захисниками Донецького аеропорту, які загинули шість років тому.
На поминальному богослужінні були присутні військові побратими, близькі, кияни, повідомляє кореспондент LB.ua.
По закінченню відправи у храмі вони поклали квіти до стіни пам’яті біля Михайлівського Золотоверхого.
Під час оборони Донецького аеропорту 20 січня 2015 року зафіксовано найбільші втрати серед українських захисників. Загалом кількість загиблих військовослужбовців ЗСУ за час оборони ДАП з вересня 2014 року до січня 2015 року становить 109 осіб.
Нагадаємо, героїчне протистояння між силами АТО і бойовиками в Донецькому аеропорту ім. Прокоф'єва почалося в травні 2014 року, оборона об'єкта тривала 242 дні.
Аеропорт обстрілювали з артилерії, "Градів", мінометів і танків, працювали снайпери. "Кіборгами" українських військових назвали самі терористи. Оскільки тільки роботи здатні вистояти в таких важких умовах.
19-20 січня 2015 року в результаті підриву бойовиками колон, які тримали перекриття аеропорту, загинули близько 60 бійців. 21 січня 2015 року сили АТО пішли з ДАП через руйнування об'єкта.
Учора пам’ять полеглих захисників ДАП вшанував президент України Володимир Зеленський.