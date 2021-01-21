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На центральному ринку Багдада унаслідок двох терактів загинуло більше 20 людей (оновлено)

Поки жодна терористична організація не взяла відповідальність. 

Фото: EPA/UPG

У результаті двох атак терористів-смертників на центральному ринку Багдада загинуло понад 20 людей, близько 70 були поранені. Спочатку повідомлялося про одну атаку та сім загиблих, але згодом правоохоронці Іраку заявили про другий теракт. 

Подібні атаки в столиці Іраку майже не відбувалися з 2017 року, після військової поразки терористичної організація "Ісламьска держава", пише Reuters.

Агентство dpa повідомляє, що кількість жертв з 23 зросла до 28, близько 70 поранені. 

Фото: PUKmedia @pukmedia

У поліції повідомили, що число загиблих від вибуху на людному ринку на площі Таяран може зрости, оскільки деякі поранені в критичному стані. 

Поки що жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність.

Нагадаємо, що у 2019 Іракські збройні сили оголосили про масштабну військову операцію проти терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ). Її мета - очистити регіони, що межують із Сирією, від решти терористів, які досі здійснюють теракти після того, як в грудні 2017 року Багдад оголосив про перемогу над ІДІЛ.

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