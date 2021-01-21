Фото: EPA/UPG

У результаті двох атак терористів-смертників на центральному ринку Багдада загинуло понад 20 людей, близько 70 були поранені. Спочатку повідомлялося про одну атаку та сім загиблих, але згодом правоохоронці Іраку заявили про другий теракт.

Подібні атаки в столиці Іраку майже не відбувалися з 2017 року, після військової поразки терористичної організація "Ісламьска держава", пише Reuters.

Агентство dpa повідомляє, що кількість жертв з 23 зросла до 28, близько 70 поранені.

Фото: PUKmedia @pukmedia

У поліції повідомили, що число загиблих від вибуху на людному ринку на площі Таяран може зрости, оскільки деякі поранені в критичному стані.

#Aviation_Square in the Iraqi capital, #Baghdad ...

The market where the explosion took place a short while ago.#بغداد pic.twitter.com/DHaY8QasaV — Gerardo Otero Plaza (@GerardoOteroPl1) January 21, 2021

Поки що жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність.

Нагадаємо, що у 2019 Іракські збройні сили оголосили про масштабну військову операцію проти терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ). Її мета - очистити регіони, що межують із Сирією, від решти терористів, які досі здійснюють теракти після того, як в грудні 2017 року Багдад оголосив про перемогу над ІДІЛ.