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Директором Нацрозвідки США вперше стане жінка

Сенат США затвердив Евріл Гейнс на посаді директора Національної розвідки країни.

Директором Нацрозвідки США вперше стане жінка
Евріл Гейнс
Фото: wikipedia.org

Сенат США затвердив Евріл Гейнс на посаді директора Національної розвідки країни. За неї проголосували 84 людини, проти 10.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Раніше Гейнс була заступником директора ЦРУ.

Гейнс стала першою жінкою на цій посаді. Її кандидатуру Джозеф Байден висунув в листопаді 2020 року, незабаром після своєї перемоги на виборах президента.

Із серпня 2013 року по січень 2015-го Гейнс була заступником директора Центрального розвідувального управління США (ЦРУ), а потім два роки працювала заступником радника президента з національної безпеки.

Нагадаємо, Джозеф Байден офіційно став 46-м президентом США. Його інавгурація відбулася вчора у Вашингтоні.

Докладніше про команду Байдена читайте в матеріалі LB.ua "Байден и его команда. С кем Украине придётся иметь дело".

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