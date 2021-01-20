Китай запровадив санкції щодо представників адміністрації Трампа

Ці політики, на думку Пекіна, "образили китайський народ та серйозно підірвали китайсько-американські відносини".

Офіційний Пекін запровадив санкції стосовно 28 представників адміністрації Дональда Трампа, зокрема Майка Помпео.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на пресслужбу МЗС Китаю.

"Китай вирішив запровадити санкції проти 28 осіб, які серйозно порушили суверенітет Китаю та несуть основну відповідальність за такі дії США з питань, пов'язаних з Китаєм", - йдеться у заяві.

До санкційного списку потрапили: Майкл Помпео, Пітер Наварро, Роберт О'Брайен, Девід Стілуелл, Метью Поттінджер, Алекс Азар таКеллі Крафт з адміністрації Трампа, а також Джон Болтон та Стівен Беннон.

У заяві йдеться, що ці політики "образили китайський народ та серйозно підірвали китайсько-американські відносини".

Фігурантам списку та їх найближчим родичам заборонений в'їзд на материкову частину Китаю, в Гонконг та Макао в Китаї. Їм, а також пов'язаним з ними компаніям та установам також заборонено вести справи з Китаєм.

Нагадаємо, 4 грудня Державний департамент США ініціював запровадження санкцій проти деяких чиновників Китаю через систематичне придушення свободи слова в країні. Під санкції потрапили деякі посадові особи Департаменту Об'єднаного фронту Компартії Китаю, які здійснюють тиск на людей, що відкрито виступають проти політики Пекіну.