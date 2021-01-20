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Прем'єр-міністру Італії вдалося отримати вотум довіри Сенату

Питання розпаду коаліції постало після виходу з неї партії експрем'єра Маттео Ренці. 

Прем'єр-міністру Італії вдалося отримати вотум довіри Сенату
Конте
Фото: EPA/UPG

Сенат Італії висловив вотум довіри прем'єр-міністру Джузеппе Конте, завдяки чому зберігатиметься правляча коаліція.

Довіру йому висловили 156 сенаторів, 140 - недовіру, 16 утрималися при голосування, пише BBC.

Опозиційні партії втім заявили, що наполягатимуть на відставці прем'єра та звертатимуться щодо цього до президента Серджо Маттарелла

Конте очолює центристську коаліцію з 2018 року. Головними коаліційними партіями є "П'ять зірок" та лівоцентристська Демократична партія. Минулого тижня колишній італійський прем'єр Маттео Ренці заявив, що його партія Italia Viva виходить з коаліції через розбіжності з владою у питаннях пандемії та відновлення економіки від коронавірусу. Це і поставило під загрозу існування правлячої коаліції. 

У промові перед сенаторами Конте звинуватив партію Ренці у створенні хаосу.

"Дуже складно управляти в цих умовах, коли люди постійно ставлять міни на нашому шляху та намагаються підірвати політичний баланс, досягнутий коаліцією", - заявив він.

Основна претензія Маттео Ренці до чинної влади полягає у методі розподілу виділених Євросоюзом коштів на боротьбу з коронавірусом. Він вважає, що інвестиції мають спрямовуватися в цифрову економіку та зелену енергетику. 

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