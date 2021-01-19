Іран запроваджує санкції проти Трампа та ряда посадовців США

Окрім Трампа та Помпео, під іранські санкції потрапили колишній глава Пентагону Марк Еспер, в. о. міністра оборони Крістофер Міллер, міністр фінансів Стівен Мнучін та кілька інших посадовців.

Міністерство закордонних справ Ірану оголосило у вівторок про запровадження санкцій проти Дональда Трампа, який завтра полишає посаду президента США, держсекретаря Майка Помпео і кількох інших співробітників нинішньої американської адміністрації.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на близькосхідні ЗМІ, які ознайомилися з заявою відомства.

За словами представника МЗС Ірану, до "чорного списку", окрім Трампа та Помпео, потрапили колишній глава Пентагону Марк Еспер, в. о. міністра оборони Крістофер Міллер, міністр фінансів Стівен Мнучін, директор ЦРУ Джина Гаспел, екс-радника з національної безпеки Джон Болтон, екс-спецпредставник США по Ірану Брайан Хук, спецпредставник по Ірану і Венесуелі Еліот Абрамс і Андреа Гацкі з Управління з контролю над іноземними активами.

Іран запровадив санкції в останній день Трампа на посаді президента. У середу відбудеться інавгурація Джо Байдена на посаду президента США, який змінить Трампа. Разом з байденом зміниться і американська адміністрація.

Нагадаємо, 1 січня міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф у Twitter звинуватив США та президента Дональда Трампа у намаганні "створити привід для війни".