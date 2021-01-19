Куда исчез Джек Ма: впал в опалу или затаился?
Куда исчез Джек Ма: впал в опалу или затаился?
Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
У Німеччині слідом за Австрією можуть зобов'язати людей носити респіратори замість масок
У Німеччині слідом за Австрією можуть зобов'язати людей носити респіратори замість масок
Офіс генпрокурора відкрив дві справи проти Дубінського (оновлено)
Офіс генпрокурора відкрив дві справи проти Дубінського (оновлено)
Колишній помічник нардепа обіцяв за $200 тис. працевлаштувати в Офісі президента (оновлено)
Колишній помічник нардепа обіцяв за $200 тис. працевлаштувати в Офісі президента (оновлено)
Арест Навального и трансфер России. Украинский взгляд
Арест Навального и трансфер России. Украинский взгляд
Голову КСУ Тупицького не пустили до приміщення суду та робочого кабінету (оновлено)
Голову КСУ Тупицького не пустили до приміщення суду та робочого кабінету (оновлено)
​Новая цена газа – плюсы, минусы и риск для транзита
​Новая цена газа – плюсы, минусы и риск для транзита
Навальний випустив розслідування про чорноморський "палац Путіна"
Навальний випустив розслідування про чорноморський "палац Путіна"
ГоловнаСвіт

Іран запроваджує санкції проти Трампа та ряда посадовців США

Окрім Трампа та Помпео, під іранські санкції потрапили колишній глава Пентагону Марк Еспер, в. о. міністра оборони Крістофер Міллер, міністр фінансів Стівен Мнучін та кілька інших посадовців.

Іран запроваджує санкції проти Трампа та ряда посадовців США
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи проводит пятничную молитву, Тегеран, 17 января 2020.
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Ірану оголосило у вівторок про запровадження санкцій проти Дональда Трампа, який завтра полишає посаду президента США, держсекретаря Майка Помпео і кількох інших співробітників нинішньої американської адміністрації.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на близькосхідні ЗМІ, які ознайомилися з заявою відомства.

За словами представника МЗС Ірану, до "чорного списку", окрім Трампа та Помпео, потрапили колишній глава Пентагону Марк Еспер, в. о. міністра оборони Крістофер Міллер, міністр фінансів Стівен Мнучін, директор ЦРУ Джина Гаспел, екс-радника з національної безпеки Джон Болтон, екс-спецпредставник США по Ірану Брайан Хук, спецпредставник по Ірану і Венесуелі Еліот Абрамс і Андреа Гацкі з Управління з контролю над іноземними активами.

Іран запровадив санкції в останній день Трампа на посаді президента. У середу відбудеться інавгурація Джо Байдена на посаду президента США, який змінить Трампа. Разом з байденом зміниться і американська адміністрація.

Нагадаємо, 1 січня міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф у Twitter звинуватив США та президента Дональда Трампа у намаганні "створити привід для війни".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також