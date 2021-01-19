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Соцмережа прихильників Трампа Parler перейшла на російський хостинг

11 січня Амазон відключив її від серверів через "невміння належно контролювати вміст насильства".

Соцмережа прихильників Трампа Parler перейшла на російський хостинг
Фото: EPA/UPG

Сервіс мікроблогів Parler, популярний у американських ультраправих активістів, перейшов на російський хостинг.

Про це повідомляє Reuters.

Після заворушень у Вашингтоні 6 січня 2021 року компанія Amazon припинила хостинг Parler, а Apple і Google видалили додаток зі своїх магазинів.

Reuters зазначає, що Parler з 18 січня частково відновив роботу на хостингу, що надається компанією DDoS-Guard. Її власники - Євген Марченко та Дмитро Суботов із Ростова-на-Дону. Згідно з інформацією на сайті самої DDoS-Guard, компанія працює з 2011 року. Серед її клієнтів - Міноборони РФ, радіостанція "Эхо Москвы" і газета "Аргументы и факты".

Наразі на головній сторінці Parler розміщено звернення про "технічні складнощі", які сервіс обіцяє вирішити, а також пост гендиректора соцмережі Джона Мейтза, у якому сказано, що "незважаючи на погрози і переслідування, жоден співробітник Parler не був звільнений".

Нагадаємо, 9 січня Twitter назавжди заблокував акаунт президента США Дональда Трампа з огляду на "ризик подальшого розпалювання насильства" після штурму Капітолію, у результаті якого загинуло п'ятеро людей. Після цього прихильники Трампа перейшли до Parler.

Amazon попередила компанію, що вона втратить доступ до своїх серверів через "невміння належно контролювати вміст насильства", і 11 січня Parler припинила роботу.

Пізніше Amazon оприлюднив пости, через які відключив від серверів соцмережу Parler. Починаючи з листопада 2020 року, AWS знайшло десятки постів, які суперечать правилам хостингу. Серед них - погрози вбивством політиків, лібералів, демократів, євреїв, темношкірих, журналістів, учителів, керівників Twitter, Facebook, Google і таке інше.

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