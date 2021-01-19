"Газпром" визнав можливість зупинки "Північного потоку - 2"

Російська компанія "Газпром" визнала, що їй, можливо, доведеться припинити чи відкласти будівництво "Північного потоку - 2".

Як пише Reuters, компанія написала це в проспекті розміщення єврооблігацій.

"При реалізації наших великих міжнародних проєктів, таких як газопровід "Північний потік-2", ми зіткнулися і можемо продовжувати стикатися з ризиками, пов'язаними зі зміною політичної ситуації в різних регіонах, пов'язаних з такими проєктами. За виняткових обставин, в тому числі пов'язаних з політичним тиском, такі зміни можуть призвести до зупинки або припинення прое\кту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що укладанням труб для другого "Північного потоку" раніше займалася швейцарська компанія Allseas, але в грудні 2019 року вона вийшла з проєкту через загрозу американських санкцій.

Роботи відновилися тільки в грудні 2020 року, коли Росія власними силами добудувала німецьку ділянку. Газогін готовий на 94%, залишилося добудувати менше 200 кілометрів труби в датських водах.

Газопроводі "Північний потік - 2" загрожує економічним інтересам України, тому що після завершення будівництва Росія зможе забезпечити транзит газу в Європу, взагалі не використовуючи українську газотранспортну систему.