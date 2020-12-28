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Росія завершила будівництво "Північного потоку-2" у економічній зоні Німеччини

З середини січня будівництво газопроводу має відновитися у виключній економічній зоні Данії.

Росія завершила будівництво "Північного потоку-2" у економічній зоні Німеччини
Фото: allseas.com

Будівництво ділянки трубопроводу "Північний потік - 2" у виключній економічній зоні Німеччини завершено.

Про це повідомило агентство DPA з посиланням на оператора російсько-німецького газопроводу “Північний потік-2” - компанію Nord Stream 2 AG.

За інформацією агентства, Росія має намір з середини січня продовжити будівництво газопроводу у виключній економічній зоні Данії. Як і при будівництві у виключній економічній зоні Німеччини, для цього буде залучене російське судно “Фортуна”.

У Nord Stream 2 AG відмовились надати коментар щодо подальших планів будівництва. Всю інформацію там пообіцяли надати "в належний термін”.

Раніше, 26 грудня повідомлялося, що російська баржа “Фортуна”, яка займається будівництвом газопроводу "Північний потік-2", припинила роботи і повернулася в порт.

Газопровід "Північний потік-2" повинен пройти по Балтійському морю, з'єднавши постачальників з РФ зі споживачами в Європі. Його планова протяжність складе більш ніж 1,2 тис. км, пропускна здатність - 55 млрд кубометрів газу на рік. Проєкт реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Будівництво "Північного потоку-2" зараз припинено через санкції США щодо європейських підрядників. Ці санкції набули чинності в грудні 2019 року. 

Наразі Росія намагається модифікувати власні судна для завершення будівництва газопроводу, який готовий більш ніж на 90%, що спонукало Конгрес схвалити нову серію санкцій в спробі перешкодити подальшому прогресу. 

В грудні Сенат США затвердив оборонний бюджет з $250 млн для України та новими санкціями проти "Північного потоку-2". Окрім того, наразі відомо, що адміністрація Трампа, чиї повноваження невдовзі спливають, готує новий раунд санкцій щодо російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2". Нові заходи, схвалені Конгресом, будуть ухвалені "в найближчому майбутньому". Розробник американських санкцій проти російського газогону в Європу Тед Круз висловив упевненість, що нові санкції не дозволять завершити спірний проєкт, попри спроби Кремля.

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