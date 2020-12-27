На Францію обрушився шторм "Белла"

На атлантичному узбережжі Франції пориви вітру досягали швидкості 120 км на годину.

У неділю тисячі будинків на північному заході Франції залишилися без електроенергії через шторм "Белла", що прокотився регіоном.

Про це повідомляє Reuters.

На атлантичному узбережжі Франції пориви вітру досягали швидкості 120 км на годину.

Понад 6 тисяч будинків були знеструмлені в Нормандії та близько 4000 в Бретані, повідомив французький постачальник електроенергії “Енедіс” у Twitter.

Нагадаємо, сьогодні у Нідерландах оголосили жовтий рівень небезпеки через шторм “Белла”. Через потужний вітер у всій країні ускладнено рух громадського транспорту, на вулицях багато повалених дерев, потрощених машин.

Також через сильний вітер та дощ важко пересуватися автівкою. Деякі дороги та розв'язки закриті. Тож усіх жителів закликають без потреби не сідати за кермо.