У Польщі почалася вакцинація від COVID-19

Вакцинація у Польщі є добровільною та безкоштовною.

Фото: Krzysztof Berenda Аліція Якубовська

Відсьогодні, 27 грудня, у Польщі триває вакцинація від COVID-19. Перші щеплення отримали співробітники Центральної клінічної лікарні Міністерства внутрішніх справ та адміністрації у Варшаві.

Про це повідомляє RMF24.

Процес вакцинації в рамках Національної програми імунізації розпочався о 8:31 ранку. Першою вакцину отримала головна медсестра лікарні Аліція Якубовська.

Pierwsze szczepienie za nami! pic.twitter.com/apjN1SOFHN — Krzysztof Berenda (@k_berenda) December 27, 2020

Сьогодні в Центральну клінічну лікарню Міністерства внутрішніх справ та адміністрації у Варшаві доставили 75 флаконів з вакцинами. Це дозволить зробити 375 щеплень, оскільки однією дозою вакцинують п’ять людей.

"Держава гарантує вакцину, але лише ми як суспільство вирішуємо, чи захистить вона нас загально. Слід пам'ятати, що чим більше людей отримають щеплення, тим більше шансів припинити епідемію", - сказав міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський.

Вакцинація у Польщі є добровільною та безкоштовною.

Нагадаємо, в Угорщині розпочали вакцинацію від коронавірусу 26 грудня - на день раніше, аніж у всьому Європейському Союзі.