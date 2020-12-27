У Нідерландах вирує шторм “Белла”, оголошено жовтий рівень небезпеки

Через потужний вітер у всій країні ускладнено рух громадського транспорту, на вулицях багато повалених дерев і потрощених машин.

Фото: ukrinform.ua

У Нідерландах оголосили жовтий рівень небезпеки через шторм “Белла”.

Про це пише “Укрінформ” з посиланням на свого кореспондента.

Через потужний вітер у всій країні ускладнено рух громадського транспорту, на вулицях багато повалених дерев, потрощених машин.

Також через сильний вітер та дощ важко пересуватися автівкою. Деякі дороги та розв'язки закриті. Тож усіх жителів закликають без потреби не сідати за кермо.

Фото: ukrinform.ua

Така погода також призвела до проблем в аеропорту “Схіпгол”, що біля Амстердама. Кілька літаків змогли приземлитися лише після кількох спроб.

“Белла” – це другий шторм на північному заході Європи, що вирує з 1 вересня 2020 року, і прийшов з Британських островів. Перший, “Ейден”, завдав збитків у Великій Британії та Ірландії наприкінці жовтня, але до Нідерландів не дійшов.

Нагадаємо, у жовтні внаслідок шторму "Алекс" у Франції загинули 20 осіб. Сила вітру сягала 180 км на годину, впродовж дня випала чотиримісячна норма опадів.