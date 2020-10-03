Фото: EPAUPG

На південно-східному узбережжі Франції – Французькій Рив’єрі – потужний шторм "Алекс" спричинив масштабні повені, що призвели до руйнувань та людських жертв. Про це пише Укрінформ.

Директор з питань цивільного захисту Міністерства внутрішніх справ Франції Жеремі Круншан повідомив, що внаслідок повені загинули 20 людей, щонайменше вісім вважаються зниклими безвісти.

Сила вітру сягала 180 км на годину, впродовж п’ятниці, 2 жовтня, випало 450 мм опадів, що становить чотиримісячну норму.

Особливо руйнівні наслідки повені відчуло курортне місто Ніцца.

Співчуття та підтримку жертвам шторму та їхнім близьким висловив президент Франції Еммануель Макрон.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, у серпні на грецькому острові через шторм загинули п'ятеро людей. Немовля та двоє літніх людей потонули просто в квартирі.