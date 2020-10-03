Вірменія та Азербайджан повідомили про "запеклі бої" у Нагірному Карабаху

Вірменія та Азербайджан заявили, що у Нагірному Карабаху тривають "запеклі бої". Обидві сторони повідомили про втрати противника.

Міністерство оборони Азербайджану інформує, що у ніч на 3 жовтня була зупинена "бойова активність супротивника на різних напрямках".

"Запеклі бої по всьому фронту тривають", - повідомили у відомстві.

Згідно повідомлення, Збройні сили країни зайняли нові опорні пункти на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху.

Азербайджанське Міноборони також опублікувало відео, на якому, як стверджується, видно ліквідацію танків та військових автомобілів вірменської армії.

Речниця Міноборони Вірменії Шушан Степанян написала у фейсбуці, що "на північному і південному напрямках кордону Арцаха йдуть запеклі бої".

У Єревані також заявили про три збитих азербайджанських літаки, однак у Баку цю інформацію заперечили.

Крім того, у невизнаній Нагірно-Карабаській республіці повідомили про обстріл столиці - міста Степанакерт, передає Інтерфакс.

За словами речника "Міноборони" республіки Сурен Сарумян, це другий обстріл за два дні. 2 жовтня внаслідок вибухів у місті загинула людина, ще понад 10 осіб отримали поранення.

Нагадаємо, 27 вересня бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів.

Того ж дня Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан та комендантську годину ввели в Азербайджані. 2 жовтня Вірменія привела збройні сили в повну бойову готовність.