​Білорусь відкликає послів з Польщі та Литви

МЗС також вимагає, щоб ці країни скоротили кількість дипломатів у Мінську.

Мінськ з 5 жовтня відкликає своїх послів з Польщі та Литви "для консультацій" та вимагає скоротити кількість працюючих в Білорусі польських та литовських дипломатів.

Про це повідомляє TUT.BY із посиланням на прессекретаря Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолія Глаза.

"Послам Польщі і Литви в Білорусі відповідно запропоновано слідувати цьому прикладу", - сказав він.

МЗС Білорусі також вимагає, щоб посольства Польщі та Литви в Мінську скоротили кількість дипломатів до 9 жовтня. За його словами, в литовському посольстві замість 25 співробітників повинно залишитися 14, а в польському - замість 50 залишитися 18.

Глаз зазначив, що такий крок є вимушеним, а вдатися до нього довелося "виключно з огляду на особливу деструктивну роль, яку вирішило на практиці грати керівництво Польщі та Литви щодо Білорусі".

Нагадаємо, 17 вересня Олександр Лукашенко заявив про те, що Мінськ "вимушений" закрити державні кордони з Литвою та Польщею та посилити охорону кордону з Україною. В Литві та Польщі заяви Лукашенка про закриття кордонів спростували.

17 вересня Європарламент відмовився визнати Лукашенка президентом Білорусі і підтримав заклики опозиції провести нові вибори за участю міжнародних спостерігачів. Раніше Литва, Латвія та Естонія оголосили персонами нон ґрата 30 білорусів. Серед них - президент Білорусі Олександр Лукашенко та його син Віктор.