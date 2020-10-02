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Вірменія привела збройні сили в повну бойову готовність

Поповнення військ здійснювалося у партнерстві з Союзом добровольців та місцевими органами самоврядування.

Вірменія привела збройні сили в повну бойову готовність
Фото: EPA/UPG

Збройні сили Вірменії привели у повну бойову готовність.

Про це повідомляє Armen Press.

"Міністерство оборони Вірменії заявило, що підрозділи на військових базах доповнені. Підрозділи чергують на оборонних позиціях", - йдеться в повідомленні.

Поповнення військ здійснювалося у партнерстві з Союзом добровольців та місцевими органами самоврядування. Міністерство оборони заявило, що війська, які доповнили збройні сили, мають високу бойову підготовку.

Нагадаємо, вчора Трамп, Путін та Макрон закликали припинити бойові дії в Нагірному Карабасі.

27 вересня бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів. Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан та комендантську годину ввели в Азербайджані. 

Азербайджан відкрив кримінальне провадження за фактом загибелі п'яти членів однієї родини внаслідок артилерійського обстрілу з боку збройних сил Вірменії під час загострення конфлікту в Нагірному Карабаху. При цьому Вірменія стверджує, що вчора було вбито 200 азербайджанських військових. 

Суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994 році після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Нагорный Карабах. Если сегодня война".

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