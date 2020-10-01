У Нагірному Карабаху поранено двох французьких і двох вірменських журналістів

Двоє французьких і двоє вірменських журналістів були поранені під час боїв у Нагірному Карабаху в четвер, 1 жовтня. Наразі невідомо, наскільки тяжкі їхні поранення, передає DW.

Французька газета Le Monde повідомила, що йдеться про її співробітників, яких поранили під час ранкового обстрілу міста Мартуні. У МЗС Вірменії заявили, що журналістів доправили до лікарні, та звинуватили в обстрілі Азербайджан.

Окрім того, вірменські органи влади повідомили, що інші двоє поранених журналістів - це оператор і репортер вірменських ЗМІ, та що вони теж постраждали під час обстрілу Мартуні. За цими даними, ще одному журналісту - з російського телеканалу "Дождь" - вдалося безпечно дістатися до бомбосховища.

Франція спорядила літак із медичним устаткуванням на борту, щоб забрати медійників, повідомив президент Еммануель Макрон. Він підтвердив, що поранені французькі журналісти працюють на Le Monde.

Нагадаємо, сьогодні президенти Росії, Сполучених Штатів Америки і Франції ухвалили заяву щодо загострення конфлікту в Нагірному Карабасі. Лідери країн-співголів Мінської групи ОБСЄ закликали припинити бойові дії і відновити переговори між Азербайджаном та Вірменією "без попередніх умов".