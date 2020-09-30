Вспоминая Голду Меир

«Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса». Автором этой фразы является израильская политическая и государственная деятельница, 5-й премьер-министр Израиля Голда Меир. Именно эти слова наиболее точно характеризуют происходящее ныне в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

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Почти три десятка лет длится этот конфликт, совершенно ошибочно названный «замороженным». О том, как легко он переходит в горячую стадию, все могли убедиться еще в апреле 2016 года, когда имела место четырехдневная война, закончившаяся освобождением свыше 2000 гектаров ранее оккупированных Арменией азербайджанских территорий. Сейчас мы видим всего лишь новое обострение. Его, конечно же можно было бы избежать. Причем, давно. Речь идет о 4 резолюциях Совета Безопасности ООН, а также о резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в которых четко прописано, что армянские вооруженные формирования должны покинуть оккупированные территории Азербайджана.

Армения более четверти века игнорирует эти резолюции. При этом, ее второй президент Роберт Кочарян является автором фразы о «генетической несовместимости» азербайджанцев и армян. Третий президент Армении Серж Саргсян в интервью британскому журналисту Тому де Ваалу, пытаясь оправдаться за учиненный армянскими боевиками геноцид мирного азербайджанского населения в Ходжалы, цинично заявил, что эта операция нужна была для устрашения Азербайджана. Обо всем этом имеет смысл вспомнить всем, кто сейчас ищет причины очередного обострения на передовой.

Напомню им и действия нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна по срыву переговорного процесса. Это он заявил, что «Карабах – это Армения, и точка». Такая позиция сделала бессмысленным дальнейший ход переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. А ведь были еще и такие провокации, как проведение в колыбели азербайджанской культуры, древнем городе Шуше, церемонии «инаугурации» главы марионеточного режима.

Было провокационное решение о переносе в Шушу так называемого «парламента» карабахских сепаратистов. Реализовывается политика Армении у по незаконному заселению оккупированных азербайджанских территорий, что согласно международному гуманитарному праву является военным преступлением. Наконец, это министр обороны Армении Давид Тоноян является автором заявления о том, что страна будет готовится к новой войне, чтобы захватить новые азербайджанские территории.

Оставляло ли все это место для компромисса? Конечно же, нет. Поэтому не стоит удивляться тому, что Азербайджан в настоящее время успешно проводит контрнаступление на своей суверенной территории, осуществляя предусмотренное ст. 51 Устава ООН право на индивидуальную самооборону и зачищая свою территорию от незаконного иностранного военного присутствия.

Бои сейчас ведутся, замечу, даже не в Нагорном Карабахе, а на территории, которые Армения цинично называет «буферной зоной». Это 7 прилегающих к Нагорному Карабаху оккупированных районов Азербайджана. Так что, все стенания армянской стороны и сочувствующих им сил о том, что «Азербайджан напал на Армению» выглядят глупо и нелепо. Азербайджан не мог напасть на самого себя. Что до того, когда все это закончится, то отвечу на этот вопрос, перефразировав еще одно известное выражение Голды Меир. Война между Арменией и Азербайджаном закончится тогда, когда армяне будут любить своих детей больше, чем ненавидеть азербайджанцев.