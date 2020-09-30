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Чи повинна бути тиша в бібліотеці?

Сьогодні відзначають Всеукраїнський день бібліотек. Ви скажете: динозаври, хто до них ходить? В усьому світі влади країн розуміють важливість бібліотек як центрів культурної комунікації.

Фото: facebook/Національний університет Києво-Могилянська академія

В Україні бібліотеки також могли б:

• надавати доступ до законодавства;

• здійснювати історичний та генеалогічний пошук;

• бути центрами підвищення кваліфікації;

• мати доступ до національної цифрової бібліотеки з величезними фондами (де можна замовити електронні та, аудіокниги);

• організовувати групи для людей із хворобами, котрі займаються просвітницькою діяльністю, психологічною підтримкою тощо;

• організовувати клуби за інтересами, курси, онлайн навчання;

• допомагати в пошуку роботи, написанні резюме, розміщенні заяв на роботу, надавати соціальну допомогу;

• проводити інструктажі, залучаючи спеціалістів (пожежників, поліцейських, медиків тощо);

• вести дослідницьку роботу за замовленням;

• здавати в оренду приміщення для проведення громадських заходів, наприклад психологам;

• надавати доступ до Інтернету;

• пропонувати послуги з друку (можливо, навіть широкоформатного чи 3D), копіювання, монтажу та верстки;

• займатися продажем списаних книжок, канцтоварів, харчових продуктів;

• мати на своїй території кафетерії;

• вести освітню роботу з дітьми, батьками, сім’ями;

• укладати угоди з Укрпоштою та Новою поштою з доставки товарів, куплених в Інтернеті.

• доставляти книжки прямо додому хворим людям та людям з обмеженими можливостями за передзамовленням.

Це не фантастика, а щоденна робота бібліотек у Британії. У Канаді, якщо ви не маєте читацького квитка місцевої книгозбірні, вас сприйматимуть, як людину без банківського рахунку чи водійського посвідчення. Одна з обласних бібліотек уклала контракт із міською поліцією й тепер приймає повідомлення про правопорушення, приймає загублені речі, веде пояснювальну роботу. У Фінляндії є навіть черги до бібліотек! У Норвегії урядом затверджений план будівництва нових бібліотек до 2030 року. Ось реальність наших днів. Бібліотеки ‒ важливі.

Зі святом усіх причетних та небайдужих. З Днем бібліотек! Ніякої тиші вам, але вдячних читачів та щирих поціновувачів книжок.

Виктор Круглов Виктор Круглов , Генеральний директор видавництва "Ранок"
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