Чи можливе друге життя вугільної галузі України?

На початку вересня 393 шахтарів оголосили підземний протест у залізорудному комбінаті Кривого Рогу Дніпропетровської області. Причина протесту — грубе порушення, на думку трудового колективу, трудових прав робітників. Інші підприємств Кривого Рогу і Дніпропетровської області повідомляли про готовність підтримати колег підземними та наземними мітингами, оголосити «італійський страйк».

Фото: facebook.com/pavllis

На окремих підрозділах комбінатів заробітна плата не піднімається вище 5,5 тисяч гривень. Індексацію працівникам не нараховували вже з 2013 року! Також власники шахт заявили про свій намір позбавити 1 та 2 групу пільговиків раннього виходу на пенсію.

Так, саме ці шахти є приватними. Але влада неодноразово заявляла, що розвиток та осучаснення національного паливно-енергетичного комплексу України в цілому та його важливої складової – вугільної галузі є пріоритетними для Україні, адже значні запаси даної сировини забезпечують тривалу перспективу її діяльності. Не потрібно забувати, що від стабільності вугільної промисловості заложить робота багатьох суміжних ланок національного господарства, а саме теплоенергетики, металургії, машинобудування тощо.

У галузі є випадки, коли заробітна плата шахтарям не виплачується майже по півроку. Трударям та їхнім сім’ям нема за що жити, навчати дітей, лікуватися. Як наслідок - глибокий соціальний конфлікт, невдоволення владою і роботодавцями, масові акції та страйки. Не кажу вже про те, що в багатьох випадках шахта є єдиним можливим місцем роботи для жителів багатьох містечок, так зване «містоутворююче підприємство».

Надзвичайно прикро бачити, що сьогодні вугільна галузь виступає однією з найслабших складових економічної безпеки держави. За економічними, фінансовими, технічними та соціальними показниками вугільна промисловість перебуває у кризовому стані. А шахтний фонд знаходиться у вкрай застарілому стані.

Розуміючи всю важкість становища вугільної галузі з урахуванням реформування інтеграції перспективних державних вугледобувних підприємств, приватизація перспективних вугледобувних підприємств, а також ліквідація неприватизованих підприємств Міністерством енергетики України, за участю профспілок, були зроблені і надані до Міністерства фінансів України розрахунки обсягів бюджетних коштів на вугільну галузь на 2021рік загальною сумою 13 072,6 млн гривень.

Проте Урядом України, у проекті Держбюджету-2021 встановлений граничний обсяг державної підтримки вугільної галузі загальною сумою 4 497,5 млн грн, тобто на 8 575,1 млн грн менше розрахункового обсягу, необхідного для забезпечення виробничої діяльності державного сектору вугільної галузі, включаючи заходи з його реформування та усунення причин для недопущення подальшого росту заборгованості із заробітної плати працівникам.

На жаль, влада починає бачити проблему лише тоді, коли шахтарі виходять на протести під офіс Президента України та Будинок Уряду, коли навіть за зачиненими вікнами чутно стукіт шахтарської каски який змушує державу почути людину у безвихідній ситуації.

Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» вимагає провести належне реформування вугільної галузі, збільшити обсяг бюджетних коштів на вугільну галузь у проекті Держбюджету-2021 до необхідного для забезпечення виробничої діяльності державного сектору вугільної галузі, а також врахувати кошти:

- за програмою «Реструктуризацію вугільної галузі» на заходи з технічного переоснащення та модернізацію вугледобувних підприємств, які за розрахунками Міненерго складають 6 718,2 млн грн (підготовка очисних вибоїв, придбання прохідницького обладнання, стаціонарного обладнання та капітальний ремонт ГШО), а також на оплату електроенергії 600 млн грн;

- на завершення будівництва шахти №10 «Нововолинська» в умовах трансформації Волинського вугільного регіону.

Невже, щоб отримати зароблене треба їздити до Києва на акції протесту, залишатися під землею на робочому місці чи розпочинати голодування?! Почуйте людей і розв’яжіть їхні проблеми під час формування Держбюджету-2021 і можливо Ви в наступному році не почуєте гомону шахтарських касок біля Ваших кабінетів.