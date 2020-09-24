"Кривбасзалізрудком" зупинив роботу через страйк шахтарів

Адміністрація Криворізького залізорудного комбінату заявила про вимушену зупинку виробництва і закликала шахтарів, які страйкують уже 22-гу добу, піднятися на поверхню для проведення переговорів.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Адміністрація запевняє, що з самого початку акції протесту, оголошеної на шахтах "Родіна", "Октябрська", "Гвардійська" і "Тернівська", керівництво ПАТ "Кривбасзалізрудком" вживало всіх можливих заходів для вирішення ситуації, "незважаючи на те, що вимоги шахтарів були завідомо нездійсненними".

"Повідомляємо працівників підприємства та профспілки про скорочення штату у зв'язку з вимушеною зупинкою виробництва... Адміністрація ВАТ "Кривбасзалізрудком" не відмовляється від подальших переговорів з протестувальниками, але виключно тоді, коли всі вони піднімуться на поверхню", - йдеться в повідомленні.

Також в адміністрації комбінату попереджають, що в нинішніх умовах залишатися в шахтах небезпечно для життя і здоров'я.

"Попри всі вжиті керівництвом підприємства заходи, частина працівників ВАТ "Кривбасзалізрудком" все ще залишається під землею. Адміністрація комбінату ініціювала переговори з працівниками, які залишаються в шахтах, але вони відмовляються піднятися на поверхню для проведення переговорів", - зазначили в компанії.

Тому адміністрація звернулася до правоохоронних органів з проханням примусово припинити порушення законодавства, що блокують виробничий процес і майно підприємства.

Нагадаємо, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату. На 18-й день протесту під землею залишалося 154 гірники. 21 вересня, у страйку брали участь 149 працівників.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці за дорученням уряду перевірить публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат".

Пізніше стало відомо, що шахтарі піднялися на поверхню для проведення переговорів з керівництвом. Працівники озвучили свої вимоги - підвищення заробітної плати на 30%. Однак не отримали позитивної відповіді від керівництва. Переговори тривали 5 хвилин, після чого гірники повернулися до шахти.

Публічне акціонерне товариство "Криворізький залізничний комбінат" - найбільше підприємство в Україні з видобутку руди під землею, одне з найбільших підприємств Кривого Рога. КЖРК забезпечує річний видобуток понад 6 млн тонн залізорудної сировини. Його частка на вітчизняному ринку аглоруди становить понад 40%.

99,88% акцій КЖРК належать компанії Starmill Limited. Підприємством на партнерських началах керує група "Метинвест" Рината Ахметова та група "Приват" Ігоря Коломойського.