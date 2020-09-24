Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що аеропорт "Ужгород" відновить повноцінну роботу.

Про це Криклій написав у Telegram.

"Нарешті після стількох місяців простою ми з’єднаємо Закарпаття авіаційним сполученням з іншими регіонами та із закордоном", - повідомив міністр.

Криклій зазначив, що Україна та Словацька республіка підписали міжурядову угоду.

"Повноцінну роботу аеропорту “Ужгород” буде відновлено!Щойно разом з моїм словацьким колегою - Міністром транспорту і будівництва Словацької Республіки Андреєм Долежалом підписали відповідну двосторонню міжурядову угоду", - повідомив міністр.

Нагадаємо, аеропорт не працював з 2016 по 2019 рік. У березні 2019 він прийняв перший регулярний рейс з Києва.

Аеропорт "Ужгород" унікальний тим, що літаки злітають та йдуть на посадку через повітряний простір Словаччини. У 2020 роботу аеропорту було зупинено через коронавірус.