"Укрспирт" у 2020 збільшив чистий прибуток на 5,5 млн. грн

У 2020-му "Укрспирт" сплатив на 113 млн грн більше податків у держбюджет.

За 8 місяців 2020 року ДП "Укрспирт" у порівнянні з аналогічним періодом минулого року отримало на 5,5 млн грн більше чистого прибутку.

Про це повідомив у Facebook т.в.о. директора "Укрспирту" Сергій Блескун.

"За 8 місяців 2020 року ДП «Укрспирт» у порівнянні з аналогічним періодом минулого року:

Сплатило на 113 млн. грн. більше податків у держбюджет;

Виробило на 792 тисяч дал більше спирту;

Отримало на 5,5 млн. грн. більше чистого прибутку", - написав Блескун.

За його словами, частина цих показників складається з результатів періоду вже після демонополізації галузі, тобто від часу, коли держпідприємство почало конкурувати на ринку.

"Я впевнений, що по завершенню спиртової реформи український бюджет відчує позитивний економічний ефект від цих змін повною мірою. Рухаємось вперед — до кінця року плануємо передати Міністерству економрозвитку 30 пропозицій щодо приватизації спиртових об'єктів", - додав Блескун.

Фото: https://www.facebook.com/sergey.bleskun

Нагадаємо, чистий збиток "Нафтогазу" за перше півріччя склав 11,5 млрд гривень.За шість місяців було видобуто 7,2 млрд куб.м і реалізовано 9,4 млрд куб. м природного газу.